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Genç İşsizlik Sorununun Araştırılması İçin Meclise Önerge Verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, genç işsizlik sorununun araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na önerge sundu. İşte detaylar...

Genç İşsizlik Sorununun Araştırılması İçin Meclise Önerge Verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, genç işsizlik sorununun araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na önerge sundu. İşte detaylar...

04 Kasım 2019 Pazartesi 11:15
Genç İşsizlik Sorununun Araştırılması İçin Meclise Önerge Verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, genç işsizlik sorununun araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na önerge sundu. İşte detaylar...

Genç işsizlik sorununun üretim sorunu olduğunu vurgulayan Karasu, 2018 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 16’sını gençlerin oluşturduğunu bu rakamın AB ülkelerine göre çok ilerde olduğunu ve gençler için özel politikalar üretilmesi
gerektiğini kaydetti.

İŞSİZLİK REKOR DÜZEYDE

Karasu, Türkiye’de genç işsizliğin rekor düzeyde olduğunu belirtirken, ‘’TÜİK’in açıkladığı Temmuz ayı verilerine göre 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik bir önceki yıla göre 7,2 puan yükselerek yüzde 27,1 oranı gerçekleşmiştir. Söz konusu rakam, genç işsizlik verilerinde rekor düzeydedir. Her yüz gencimizden yirmi yedisinin işsiz olduğu ülkemizde gençlerimiz işsizlik sorunu ile baş başa kalmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de gençlerin iyi olma hali" araştırmasına göre, gençlerin yüzde 30'u aylık kişisel gelirinin 600 TL ve altında olduğunu, yüzde 39'ü ise 601-1500 TL aralığında olduğunu hatırlatan Karasu, ‘’Bu tablo, asgari ücretin 2200 TL olduğu ülkemizde gençlerimizin
asgari ücretin altında gelir oranıyla geçimlerini sağladıklarını ortaya koymaktadır’’ dedi.

Karasu şu ifadeleri kullandı: ‘’Ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde en önemli noktalardan bir tanesi istihdam ve üretim oranlarının artmasıdır. Bu noktada genç işsizlik oranının düşürülmesi, gençlerimizin istihdam edilmesi ve üretim sürecine katkı sunmaları gerekmektedir. Üreten bir Türkiye ancak üreten gençlerle mümkün olacaktır.

Bu nedenlerle, Türkiye’de genç işsizliğin nedenlerinin araştırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla Anayasa’nın 98, İç Tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılması gerekmektedir.’’

KPSSCAFE.COM.TR

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genç işsizlik sorununun araştırılması meclise önerge verildi
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