Genç hekimler neden atanamıyor?

2018 yılında üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümlerinden mezun olan ve Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) kapsamında zorunlu hizmet kurasına katılan ancak adli sicili temiz olmasına rağmen güvenlik soruşturması bahanesiyle ataması yapılmayan işyeri hekimleri gençler, büyük tedirginlik yaşıyor.

ATAMALARI YAPILMIYOR!

Geleceğe emin adımlarla ilerlemek isteyen genç hekimlerin serzenişlerine kayıtsız kalmayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Anayasa ile güvence altına alınmış olması gereken çalışma ve eğitim görme haklarının engellenmiş olmasını hiçbir vicdani ve hukuki zemine oturtamayan yeni mezun gençlerin memuriyetleri ve ihtisas eğitimi almalarının hükümet eliyle engellendiğini, ayrıca sertifikalarınin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce aktifleştirilmemesi nedeniyle de büyük mağduriyet yaşadıklarını vurguladı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlandırılması istemiyle TBMM’ye iki ayrı soru önergesi sunan Dr. Şevkin, “Ülkesine hizmet etmek isteyen 2018 yılı mezunu doktorlar daha fazla mağdur edilmemeyi ve ülke ekonomisine bir şekilde katkıda bulunmayı büyük bir istek ve heyecanla bekliyor” dedi.

Dr. Şevkin, iki bakandan yanıt beklediği sorular şöyle: