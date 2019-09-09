Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100404
ALTIN
278.246
DOLAR
5.7291
STERLIN
7.0891
EURO
6.3177
Bankalar yarışa girdi! Avantajlı kredi...
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi

Genç hekimler neden atanamıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası (DHY) kapsamında zorunlu hizmet kurasına katılan, adli sicili temiz olmasına rağmen güvenlik soruşturması bahanesiyle ataması yapılmayan işyeri hekimi gençlerin sorununu meclise taşıdı

Genç hekimler neden atanamıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası (DHY) kapsamında zorunlu hizmet kurasına katılan, adli sicili temiz olmasına rağmen güvenlik soruşturması bahanesiyle ataması yapılmayan işyeri hekimi gençlerin sorununu meclise taşıdı

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:29
Genç hekimler neden atanamıyor?

2018 yılında üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümlerinden mezun olan ve Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) kapsamında zorunlu hizmet kurasına katılan ancak adli sicili temiz olmasına rağmen güvenlik soruşturması bahanesiyle ataması yapılmayan işyeri hekimleri gençler, büyük tedirginlik yaşıyor.

ATAMALARI YAPILMIYOR!

Geleceğe emin adımlarla ilerlemek isteyen genç hekimlerin serzenişlerine kayıtsız kalmayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Anayasa ile güvence altına alınmış olması gereken çalışma ve eğitim görme haklarının engellenmiş olmasını hiçbir vicdani ve hukuki zemine oturtamayan yeni mezun gençlerin memuriyetleri ve ihtisas eğitimi almalarının hükümet eliyle engellendiğini, ayrıca sertifikalarınin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce aktifleştirilmemesi nedeniyle de büyük mağduriyet yaşadıklarını vurguladı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlandırılması istemiyle TBMM’ye iki ayrı soru önergesi sunan Dr. Şevkin, “Ülkesine hizmet etmek isteyen 2018 yılı mezunu doktorlar daha fazla mağdur edilmemeyi ve ülke ekonomisine bir şekilde katkıda bulunmayı büyük bir istek ve heyecanla bekliyor” dedi.

Dr. Şevkin, iki bakandan yanıt beklediği sorular şöyle:

  1. 2018 yılında üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümlerinden mezun olan ve Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) kapsamında zorunlu hizmet kurasına katılan ancak adli sicili temiz olmasına rağmen güvenlik soruşturması bahanesiyle ataması yapılmayan kaç kişi mevcuttur?
  2. Mezuniyet sonrası girmiş oldukları Tıpta Uzmanlık Sınavlarında başarılı olup çeşitli üniversiteleri kazanan doktorlar, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kurumlarından neden kabul görmemektedir?
  3. Bu süreçte geçimlerini sağlamak amacıyla özel sektörde ‘iş buluruz’ ümidiyle İşyeri Hekimliği sınavına girip başarılı oldukları halde diğer başarılı olan meslektaşlarının sertifikaları bakanlıkça aktifleştirilmesine rağmen 2018 yılında mezun olan doktor adaylarının sertifikaları neden halâ aktifleştirilmemiştir?
  4. Gerekli işlemlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetkili mercilerince bir an evvel yapılması ve artık 'hekim' ünvanı’nı kullanabilmeyi umut eden genç doktorlarımız için bir girişimde bulunacak mısınız?

    İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

    Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

    Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

    Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

    Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

    Instagram Sayfamız için Tıklayınız

    KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.09.2019 11:34
Anahtar Kelimeler:
genç hekimler neden atanamıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı Meclise Ne Zaman Gelecek?
Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı Meclise Ne Zaman Gelecek?
CHP’li şahin: KYK borçları gençleri bunalıma sokuyor!
CHP’li şahin: KYK borçları gençleri bunalıma sokuyor!
Bakan Soylu: İstanbul ve Ankara için kayyumun sözkonusu olabilmesi mümkün değil
Bakan Soylu: İstanbul ve Ankara için kayyumun sözkonusu olabilmesi mümkün değil

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim