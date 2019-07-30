“Geçici orman işçilerinin çalışma süreleri uzatılmalıdır!”

“Ormanlarımızı ateşe atmaya kimsenin hakkı yok. Ülkenin doğal mirası AKP’nin yalan vaatlerine bırakılamayacak kadar kıymetlidir. Ciğerlerimiz yanıyor, Bakan Pakdemirli seyrediyor” dedi.

“GEÇİCİ ORMAN İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ UZATILMALIDIR!”

Mahir Polat konuya dair yaptığı açıklamada: “Türkiye’deki toplam ormanlık alanın 22,5 milyon hektar olduğu düşünüldüğünde, bu kadar büyük bir alanın yetersiz sayıda personelle korunamayacağı açıktır. Uzun yıllardır, daha çok geçici orman işçileri eliyle yürütülen yangın önleme ve söndürme faaliyetleri, orman koruma için yürütülen çalışmalar halen çok büyük ölçüde işçiler eliyle sürdürülmektedir. Ancak ne var ki 24 Haziran seçimlerinden önce geçici işçilere vadedilen hiçbirşey yerine getirilmedi. 5 ay 29 gün görev yapan işçilerin çalışma sürelerinin 10 aya uzatılacağı söylenmesine karşın AKP, 1 yıldır bu konuda hiçbir girişimde bulunmadı. Bu şekilde mevsimlik çalışan işçilerin büyük kısmının temmuz ayında çalışma süreleri doldu. Yangınların yoğunlaştığı bir mevsime girerken işçilerin görev sürelerinin uzatılmaması, göz göre göre ormanlarımızı ateşe atmaktır.Sözde Taşerona kadro düzenlemesiyle kamuda güvencesiz, kadrosuz istihdama geçirilen tüm işçiler büyük bir yalana malzeme edilirkengeçici işçiler de bundan nasibini almıştır. 10 ay çalışacakları yalanıyla kandırılıp, ağızlarına bir parmak bal sürülen geçici işçiler, bir yıldır hükümetin sözünü tutmasını bekliyor.Orman alanlarımız, AKP’nin seçim yalanlarına kurban edilecek kadar değersiz değildir. Kimsenin oy kaygısına geleceğimizi, çevremizi heba edemeyiz. Orman muhafaza memurları da özlük hakları için iyileştirme bekliyor. Herhalde Bakan Pakdemirliyabancı firmalara danışmanlık yapmaktan ormanları düşünmeye fırsat bulamıyor. Bir an önce bu iyileştirme çalışmalarını tamamlamasını bekliyoruz.” dedi.

“AĞACA VE YEŞİLE OLAN DÜŞMANLIĞINIZ NE ZAMAN SON BULACAK?”

Polat “ AKP yıllardır ormanlık alanlarımızı yandaşlarına peşkeş çekiyor. Ya katlediyor ya da yakarak kül ediyor. İzledikleri beton siyaseti ile her yıl yüzlerce hektar orman yok oluyor. Eğer gereken önlem alınmazsa gelecek nesillere aktaracağımız tek miras beton olacak.” dedi.

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