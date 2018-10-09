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Gece yarısı flaş atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 ismin ataması yapıldı. Politika kurullarına atanan isimler arasında Mehmet Ali Yalçındağ, Alev Alatlı, Prof. Dr. İskender Pala, Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören ve Prof. Dr. Ümit Meriç gibi ünlü isimlerde bulunuyor.

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Gece yarısı flaş atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 ismin ataması yapıldı. Politika kurullarına atanan isimler arasında Mehmet Ali Yalçındağ, Alev Alatlı, Prof. Dr. İskender Pala, Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören ve Prof. Dr. Ümit Meriç gibi ünlü isimlerde bulunuyor.

09 Ekim 2018 Salı 08:12
Gece yarısı flaş atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak atamalar resmi olarak gerçekleştirildi.    

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atandı.     

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince politika kurullarına yapılan atamalar şöyle:     

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu: 
Prof. Dr. Hasan Mandal
Prof. Dr. Mehmet Çelik
Mehmet Ali Yalçındağ
Dr. Osman Coşkun
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı.     

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: 
Prof. Dr. Abdullah Atalar
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
Ahmet Gündoğdu
Kemal Şamlıoğlu
Prof. Dr. Öktem Vardar
Selçuk Pehlivanoğlu
Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
Prof. Dr. Umran S. İnan
Prof. Dr. Yavuz Atar

Ekonomi Politikaları Kurulu: 
Dr. Cemil Ragıp Ertem
Gülsüm Azeri
Hakan Yurdakul
Doç. Dr. Hatice Karahan
Korkmaz Karaca
Mehmet Ali Akben
Meltem Taylan Aydın
Nihat Zeybekci
Prof. Dr. Servet Bayındır
Yiğit Bulut     

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: 
Adnan Tanrıverdi
Prof. Dr. Burhanettin Duran
Prof. Dr. Çağrı Erhan
Prof. Dr. Gülnur Aybet
Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu
Doç. Dr. İbrahim Kalın
İlnur Çevik
Dr. İsmail Safi
Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney
Prof. Dr. Seyit Sertçelik.     

Hukuk Politikaları Kurulu: 
Ayşe Nur Bahçekapılı
Ayşe Türkmenoğlu
Prof. Dr. Burhan Kuzu
Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar
Mehmet Uçum
Mustafa Akış
Uğur Kızılca.     

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu: 
Alev Alatlı
Havva Hümeyra Şahin
Hülya Soydan
Prof. Dr. İskender Pala
Mehmed Özçay
Murat Bardakçı
Orhan Gencebay
Rasim Özdenören
Prof. Dr. Ümit Meriç.     

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu: 
Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu
Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Dr. Sema Ramazanoğlu
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu
Dr. Ümmü Gülşen Öztürk
Zülfiye Füsun Kümet
Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.     

Sosyal Politikalar Kurulu: 
Prof. Dr. Edibe Sözen
Dr. İbrahim Altan
Prof. Dr. Lütfihak Alpkan
Dr. Mehmet Güllüoğlu
Dr. Murat Yılmaz
Prof. Dr. Vedat Bilgin
Prof. Dr. Vedat Işıkhan.     

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu: 
Asım Aykan
Hayrettin Güngör
Dr. Hayri Baraçlı
Prof. Dr. Lütfi Akça
Dr. Mehmet Karabay
Oktay Saral
Refik Tuzcuoğlu
Prof. Dr. Şükrü Karatepe
Prof. Dr. Tarkan Oktay
Tuna Koç

Son dakika... Gece yarÄ±sÄ± flaÅ atama kararlarÄ±

Son dakika... Gece yarÄ±sÄ± flaÅ atama kararlarÄ±

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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gece yarısı flaş atama kararları
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