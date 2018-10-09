Gece yarısı flaş atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 ismin ataması yapıldı. Politika kurullarına atanan isimler arasında Mehmet Ali Yalçındağ, Alev Alatlı, Prof. Dr. İskender Pala, Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören ve Prof. Dr. Ümit Meriç gibi ünlü isimlerde bulunuyor.