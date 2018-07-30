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Gazi Üniversitesi Eski Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı!..

24 Haziran seçimlerinden önce çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerinden ihraç edilen 19 Gazi Üniversitesi eski çalışanına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın talep ve emri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

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Gazi Üniversitesi Eski Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı!..

24 Haziran seçimlerinden önce çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerinden ihraç edilen 19 Gazi Üniversitesi eski çalışanına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın talep ve emri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:46
Gazi Üniversitesi Eski Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı!..

24 Haziran seçimlerinden önce çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerinden ihraç edilen 19 Gazi Üniversitesi eski çalışanına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın talep ve emri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara Gazi Üniversitesi'nin eski çalışanlarından 19 kşiye operasyon düzenlendi ve gözaltına alındılar. Daha önce görevlerinden ihraç kararlarıyla uzaklaştırılan kişilerin Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile hala bağlantılı oldukları tespit edildi. Büyük bir gizlilik ile yürütülen operasyon sabahın erken saatlerinde İstihbarat Polislerinin önceden tespit ettiği adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazi üniversitesiFetöOpereasyon
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