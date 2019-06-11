"Gazetelerin resmi ilanlarına dokunmayın"

Demokrasinin en önemli yapı taşlarından olan basın kuruluşlarının güç şartlarda 'halkın haber alma hakkı' için mücadele ederek yayın hayatını sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Barut, "Yerel ve yaygın basınımıza köstek değil daha çok destek olun. Gazetelerin resmi icra ilanlarına dokunmayın" dedi.



YARGI REFORMUNU ELEŞTİRDİ



CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunularak yasalaşacağı duyurulan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin sorunları çözmekten uzak bir anlayışla hazırlandığını söyledi. Türkiye'de çok acil olarak hak, hukuk ve adaletin tesis edilmesi gerektiğini ifade eden Ayhan Barut, "Maalesef düşünmenin adeta suç sayıldığı, gazetecilerin, yazanların, çizenlerin, düşünenlerin, sosyal medyada fikrini ifade edenlerin tutuklanıp hapislere atıldığı güzel ülkemizde, yargı bağımsızlığından, hukukun evrensel ilkelerinden, temel insan haklarından ve yargı tarafsızlığından söz edemiyoruz. AKP marifetiyle sorunlar yumağıyla boğuşan ülkemizde, diğer alanlarda olduğu gibi yargıda da reforma ihtiyaç var. Ancak bu, AKP zihniyetinin yaptığı gibi değil, özgürlükçü, sorunlara çözüm üreten, halkı gözeten ve temel insan haklarına saygılı bir düzenleme olmalıdır" diye konuştu.



"TARİHİ YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ"





'Reform' adıyla duyurulan düzenlemelerin kabul edilemeyecek yönlerinden birisinin de yerel ve yaygın gazetelerde yayınlanan resmi icra ilanlarının ortadan kaldırılması olduğuna dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Halkın haber alma hakkı gibi çok önemli bir görevi yerine getirmeye çalışan ancak takdir edilmesi gerekirken teşvik ve desteklerden yararlanamayan, ekonomik krizle birlikte yükselen maliyetler nedeniyle ayakta durmaya çalışan gazetelerimizin, can suyu olarak gördüğü icra ilanları da bu düzenlemeyle ortadan kaldırılıyor. İcra ilanları gazetelerimizin yayınladığı resmi ilanların oldukça büyük bir bölümünü oluşturuyor. Demokrasinin mihenk taşlarından basınımız, bu düzenleme yasalaşırsa telafisi güç bir zarar görecek, kapılarını kapatmak zorunda kalacaktır. Çok seslilik, halkın haber alma hakkı, fikir özgürlüğü, özgür düşünce ve demokrasiye zarar verecek bu düzenlemelerin yasalaşmaması gerekiyor. Ayrıca ekonomik kriz ortamında zaten oldukça zor koşullarda kutsal bir görev yürütmeye çalışan binlerce basın emekçisinin işsiz kalacağı göz önünde bulundurulmalı, bu tarihi yanlıştan dönülmelidir. 'Ben yaptım, oldu' anlayışından vazgeçilmeli, basın kuruluşları ve mesleki örgütlerin feryadına kulak verilmeli, basınımıza zarar verici adımlardan kaçınılmalı, basın kuruluşlarına daha çok destek olunmalıdır."

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