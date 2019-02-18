Garsonluktan Müşavirliğe Atandı!

AKP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa edeceğini açıklamıştı. İstifa etmeden önce son bir atama kararını imzalayan Binali Yıldırım özellikle muhalefet partilerinden tepki çekti.

Yıldırım’ın özel garsonu Zeynel Nar’ı, Meclis’te ‘müşavir kadrosuna atadığı’ öğrenildi.

Bugün TBMM Başkanlığından istifa etmesi beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ayrılmadan önce yakın çalışma ekibinde bulunanlara kıyak geçtiği ve bu durumun da personel arasında tepkiye neden olduğu belirtiliyor. Buna en somut örnek olarak da, Yıldırım'ın özel garsonu Zeynel Nar'ı müşavir kadrosuna ataması oldu. Böylece Nar, ek göstergeden de faydalanacak.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

“TBMM başkanlığından İsmail Kahraman da ayrılırken yakın ekibindekilere kıyak geçip müşavir yaptı. Hatta özel berberini meclis kadrosuna aldırdı. Binali bey de ondan geri kalmadı. Bazıları da şoförlerini istisnai kadrodan memur yaptılar. 657 sayılı kanunun ilgili maddesinde teknik elemanlar için kullanılan bu maddeyi keyfi olarak görev ve yetki suiistimaline çevirdiler. KPSS ile alınması gereken göreve ileri yollarla memur alınıyor. Bu yolsuzluktur, liyakatsizliktir, kayırmadır. Kendi garsonunu müşavir yapan meclis başkanı Allah korusun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa kim bilir neler yapar. Giderayak kadrolaşmak görevi kötüye kullanmaktır.”

TBMM'deki yetkililer tarafından Zeynel Nar'ın TBMM lokantasında şef garson olduğu ve bundan sonra da müşavir unvanı ile garsonluğu sürdüreceği bildirildi.

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