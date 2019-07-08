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"Futbol Kulüplerine, Zengin Şirketlere, Suriyelilere Para Var, KYK Borcu Olanlara Para Yok"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş "Zengin Şirketlerin Borçlarına Düzenleme Yapılırken, Gençlerimizin KYK Kredi Faizleri Neden Silinmesin?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

"Futbol Kulüplerine, Zengin Şirketlere, Suriyelilere Para Var, KYK Borcu Olanlara Para Yok"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş "Zengin Şirketlerin Borçlarına Düzenleme Yapılırken, Gençlerimizin KYK Kredi Faizleri Neden Silinmesin?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:42
"Futbol Kulüplerine, Zengin Şirketlere, Suriyelilere Para Var, KYK Borcu Olanlara Para Yok"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş "Zengin Şirketlerin Borçlarına Düzenleme Yapılırken, Gençlerimizin KYK Kredi Faizleri Neden Silinmesin?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
 

"Zengin Şirketlerin Borçlarına Düzenleme Yapılırken, Gençlerimizin KYK Kredi FaizleriNeden Silinmesin?"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, KYK Kredi faizleri konusunda sıkıntı yaşayan gençlerin kendilerine sık sık ulaştığını, bu gençlerin hem işsizlikle hem de borçla uğraştıklarını, iş bulamadıkları için faize binen borçların günden güne arttığını ve buna acilen çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

KYK Kredi Borçlarının araştırılmasıyla ilgili geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'na Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın önergesinin geldiğini hatırlatan Yokuş, 'Burada gerekli konuşmaları Adana Milletvekilimiz İsmail Koncuk da yaptı, daha önce bir çok konuda af getiren hükümet, meclis, devlet, gençlerimizin de bu faiz derdi konusunda elini vicdanına koyabilir. Gençler bu konuda devletine, meclisine güveniyor, umarız bu güvenlerini boşa çıkarmazlar ve iktidar tarafı böyle bir teklifle gelir ve bizler de bunun arkasında durur, gençlerimizin yüzünü güldürecek bir işe imza atarız. Futbol kulüplerine gelince para var, bol paralı şirketlere gelince para var, suriyelilere gelince para var, gençlerimize gelince , EYT'lilere gelince para yok demek vicdansızlık olur" dedi.

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futbol kulüplerine zengin şirketlere suriyelilere para var kyk borcu olanlara para yok
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