Flaş: O İsim Cumhurbaşkanlığı Adaylığından Çekildiğini Açıkladı

Son dakika: Levent Gültekin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerindeki hesabından bir video paylaşan Levent Gültekin, bağımsız adaylık için organizasyon yaparken arkadaşlarıyla “Susamayız, kabullenemeyiz, boyun eğemeyiz, göz yumamayız” diyerek seçime girme kararı aldıklarını açıkladı.

Şevent Gültekin, paylaştığı videoda yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ama iktidar bunu imkansız hale getirdi. 100 bin imza toplama işini beş güne sıkıştırarak gerçekten imkansız yaptı bunu. O nedenle adaylık başvurusu yapmaktan vazgeçtik. Tekrar ediyorum bu adaylıktan çok öte bir mesele. Ülkemizi huzurlu mutlu yaşanabilir, özgür, özgürlükçü demokrasinin yaşandığı bir ülke yapma sorumluluğu üstlenmek. Adaylıktan vazgeçmemiz demek, bu çabamızdan bu iddiamızdan vazgeçtik anlamına gelmiyor. Vazgeçmeyeceğiz susmayacağız, ülkemiz mutlu huzurlu yaşanabilir bir ülke haline gelene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.”

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