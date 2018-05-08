Flaş: Muharrem İnce'den Erdoğan Hakkında Flaş Yorum

Türk-İş Sendikasına bir ziyarette bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, önemli açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce basın mensuplarına Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Öncelikle şunu belirteyim, Sayın Erdoğan'ın partisine benim ayağım alışmaz, saraya davet etmemesinin nedeni ayağım oraya alışır diye herhalde.

Memleket olayında küslük olmaz. 'Oraya gitmem' yok öyle şey. Şurada simitçiye çağırsa, oraya da giderim. Şuraya gitmem, yok öyle kompleksim falan. Öyle Ankara'da trafik falan aksamayacak.

Öyle 3000 korumayla falan gezmeyeceğim. Halk tipi bir cumhurbaşkanı olacağım. Bisiklete bineceğim, Yaşamkent'te oturuyorum. Sabahları görüyorlar, yine görecekler. Esnaf lokantasında yemek yiyen, pazara giden bir cumhurbaşkanı olacağız arkadaşlar."

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova'da miting düzenledi.

İnce, adaylığının resmen açıklanmasının hemen ardından diğer adaylardan randevu isteyeceğini açıklamıştı.

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ziyaret etmek istediğini, randevu talebinde bulunacağını belirtmişti. İnce'nin randevu talebini değerlendiren Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz ancak partimde kendilerini kabul edebilirim çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler malum partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz.

Dolayısıyla, hem partinin genel başkanı olarak hem de partimde bu kabülün daha doğru olacağını düşünüyorum ve randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz.

Partimize de ayakları alışmış olur" demişti.

Ayrıca İnce bugün saat 15.00'te İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile bir araya gelecek. İnce, çarşamba günü de Edirne'de gerçekleştireceği miting öncesinde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret edecek.

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