Flaş: MHP'nin Milletvekili Adayları Belli Oldu: FETÖ'den Elenen Adaylar Var !

Son dakika haberi.. Edinilen bilgilere göre MHP'nin Milletvekili adayları belii oldu.

MHP'de milletvekili adayları belli oldu

Edinilen son dakika bilgilerine göre, Milletvekili aday adaylığı için başvuru yapan 1885 adaydan 89'u FETÖ ve kadına şiddet suçları ile bağlantısı olması nedeniyle aday yapılmadı.

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