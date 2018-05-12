Flaş: MHP'nin Milletvekili Adayları Belli Oldu: FETÖ'den Elenen Adaylar Var !

Son dakika haberi.. Edinilen bilgilere göre MHP'nin Milletvekili adayları belii oldu.
MHP'de milletvekili adayları belli oldu
Edinilen son dakika bilgilerine göre, Milletvekili aday adaylığı için başvuru yapan 1885 adaydan 89'u FETÖ ve kadına şiddet suçları ile bağlantısı olması nedeniyle aday yapılmadı.
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Eyt emeklilik prim eksiği olanlara hak tanınsın prim eksik yaş gelmiş insanlar var 1999 evveli her kesime hak tanınsın devletimiz seçimden önce bunlara özellikle yaparsa ben oyumu verecem bende bu magdurlardanim çalışacak gücümüz kalmadı 14 saat çalışma hep ayaktayız viran önce etti emeklilk uygulamasını istiyorum