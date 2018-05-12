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Flaş: MHP'nin Milletvekili Adayları Belli Oldu: FETÖ'den Elenen Adaylar Var !

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayları belli oldu. Edinilen bilgilere göre 89 kişinin adaylığının iptal edildiği belirtildi.

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Flaş: MHP'nin Milletvekili Adayları Belli Oldu: FETÖ'den Elenen Adaylar Var !

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayları belli oldu. Edinilen bilgilere göre 89 kişinin adaylığının iptal edildiği belirtildi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:22
Flaş: MHP'nin Milletvekili Adayları Belli Oldu: FETÖ'den Elenen Adaylar Var !

Son dakika haberi.. Edinilen bilgilere göre MHP'nin Milletvekili adayları belii oldu.

MHP'de milletvekili adayları belli oldu

Edinilen son dakika bilgilerine göre, Milletvekili aday adaylığı için başvuru yapan 1885 adaydan 89'u FETÖ ve kadına şiddet suçları ile bağlantısı olması nedeniyle aday yapılmadı.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaHaberMhpMhp Milletvekili Adayları
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Sultan 55 dakika önce

Eyt emeklilik prim eksiği olanlara hak tanınsın prim eksik yaş gelmiş insanlar var 1999 evveli her kesime hak tanınsın devletimiz seçimden önce bunlara özellikle yaparsa ben oyumu verecem bende bu magdurlardanim çalışacak gücümüz kalmadı 14 saat çalışma hep ayaktayız viran önce etti emeklilk uygulamasını istiyorum

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