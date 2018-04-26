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Flaş: MHP'li Vekil İstifa Ederek İYİ Parti'ye Geçti

Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu.

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Flaş: MHP'li Vekil İstifa Ederek İYİ Parti'ye Geçti

Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu.

26 Nisan 2018 Perşembe 20:06
Flaş: MHP'li Vekil İstifa Ederek İYİ Parti'ye Geçti

Son dakika haberi MHP'den geldi. Edinilen son bilgilere göre  MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Seçimlerin yaklaşıyor olması ile birlikte art arda iğstifa haberleri de gelmeye başladı. Son olarak MHP Bursa Milletvekili partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu.

KADİR KOÇDEMİR KİMDİR?

1 Ekim 1964'te Bursa'da dünyaya gelen Koçdemir'in baba adı Emrullah, anne adı Fatma'dır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Koçdemir, Lisans eğitimi ve idari staj için Almanya'ya gitti.. Kamu Diplomasisi Kursu ve Milli Güvenlik Akademisini başarı ile bitiren Koçdemir, Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını yaptı. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkilapları Enstitüsünde "Milli Devlet ve Küreselleşme" çalışmasıyla doktorasını alan Koçdemir, Azerbaycan Vektör İlimler Merkezince fahri doktora da aldı.

Çeşitli üniversitelerde ders ve konferanslar veren Koçdemir, Ağrı Kaymakam adayı olarak başladığı mülki idare amirliğinde Şebinkarahisar, Eskipazar, Kulp ve Afşin Kaymakamı; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı; Burdur, Elazığ ve Eskişehir Valisi olarak çalıştı. 2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Hazırlık ve Ajans Başkanlığı görevlerini yürüttü. Telif, çeviri, kitap ve makaleleri vardır.

Çok iyi düzeyde Almanca ve orta düzeyde İngilizce bilen Koçdemir, evli ve 4 çocuk babasıdır.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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