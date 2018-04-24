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Flaş: Kılıçdaroğlu ve Akşener Arasında Kritik Görüşme

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen son bilgilere göre İYİ Parti lideri Akşener ile CHP lideri kılıçdaroğlu kritik bir görüşme yapacak.

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Flaş: Kılıçdaroğlu ve Akşener Arasında Kritik Görüşme

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen son bilgilere göre İYİ Parti lideri Akşener ile CHP lideri kılıçdaroğlu kritik bir görüşme yapacak.

24 Nisan 2018 Salı 20:38
Flaş: Kılıçdaroğlu ve Akşener Arasında Kritik Görüşme

Son dakika haberi: Erken seçim öncesi kritik görüşme !!

Alınan son dakika bilgilerine göre Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 13.00'i gösterdiğinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapacak.

Görüşmenin içeriği hakkında bir açıklama yapılmadı ancak, yarın yapılacak toplantıda erken seçimin ilk başlık olacağı biliniyor.

CHP Parti Meclisi (PM) bugün 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Bülent Tezcan, şu bilgileri verdi:

-Parti Meclisi'nde en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Kılıçdaroğlu’na oy birliğiyle tam yetki verdi. Milletvekilliği adaylığı için müracaatlar 30 Nisan başlayacak. 7 Mayıs’a kadar devam edecek.

-Parti Meclisimiz isimler üzerinde sürece zarar verecek bir değerlendirme yapmaktan kaçınmaktadır. Devam eden ittifak görüşmeleri vardır. İsimler noktasında özel tartışma açılmamıştır.

-Parti Meclisi'nin konuya ne kadar duyarlı yaklaştığının da sevindirici bir işaretidir.

-Aday saptama sürecinde, ismin bir gün önce ya da bir gün sonra saptanması kampanyanın yürütülmesiyle de ilgili bir konudur. En uygun sürede Cumhurbaşkanı adayımız açıklanacaktır.

-Şu aday olmalı, şu aday olmamalı diye bu süreci rezerve eden herhangi bir görüş oluşmamıştır. Parti Meclisi'miz Genel Başkan'a sonuç alacak kombinasyonu yapma konusunda da geniş bir yetki vermiştir.

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Son Güncelleme: 24.04.2018 20:56
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