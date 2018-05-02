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Flaş: İki Partinin Seçim İttifakı Yarın Netleşiyor

Son dakika haberi: 24 Haziran seçimleri için partilerin ittifak açıklaması ve ittifak girişimleri devam ederken AK Parti ile BBP arasındaki seçim ittifakı için süreç netleşiyor.

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Flaş: İki Partinin Seçim İttifakı Yarın Netleşiyor

Son dakika haberi: 24 Haziran seçimleri için partilerin ittifak açıklaması ve ittifak girişimleri devam ederken AK Parti ile BBP arasındaki seçim ittifakı için süreç netleşiyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:48
Flaş: İki Partinin Seçim İttifakı Yarın Netleşiyor

Son dakika: AK Parti ile Büyük Birlik Partisi ittifakı netleşiyor.

Türkiye, 24 Haziran seçimlerine doğru adım adım ilerlerken, partilerin ittifaklarına ilişkin süreç de netleşmeyee devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı'nda seçimlere gireceğini açıklamasının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için bu ittifaka destek vereceklerini belirtmiş, BBP ile AK Parti heyetleri arasındaki görüşmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de Destici'yi kabul etmesi izlemişti.

Edinilen son dakika bilgilerine göre partilerin ittifakı için yol haritası yarın açıklanacak

AK Parti ve Büyük Birlik Partisi 24 Haziran seçimlerinde nasıl bir birliktelik sergileyeceği ve BBP'nin 'Cumhur İttifakı'ndaki rolünün de yarın kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

AK Parti ve BBP'nin yarın saat 11:00'i gösterdiğinde ittifak hususunda ortak açıklama yapması bekleniyor.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Ak Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş yarın Büyük Birlik Partisi Genel Merkezin de Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret edecek.

Görüşmenin ardından ortak açıklama yapılarak Büyük Birlik Partisi'nin seçime hangi şekilde girileceği açıklanacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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