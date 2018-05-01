Flaş İddia: Melih Gökçek CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı hakkında flaş bir iddia geldi.

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden yağtığı paylaşımla CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını iddia etti. Gökçek yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ne demiştik... CHP'de Gökçek ne derse o olur... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce..."

CHP'NİN ADAYI CUMA GÜNÜ BELLİ OLACAK

CHP cumhurbaşkanı adayını Cuma günü saat 10.00'da duyuracağını söylemişti.

CHP'DE HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

İLHAN KESİCİ, YILMAZ BÜYÜKERŞEN İSİMLERİ AN İTİBARİYLE CHP'DE EN ÇOK GÜNDEME GELEN İSİMLER OLDUĞU BİLİNİYOR. CHP'NİN CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAĞI İSMİN TOPLUMUN HER KESİMİNDEN OY ALACAK BİR İSİM OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR. MUHARREM İNCE İSMİ DE SON GÜNLERDE ÖNE ÇIKIYOR.

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