Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104940
ALTIN
271.731
DOLAR
5.7592
STERLIN
7.3998
EURO
6.3391
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Maliye Çalışanları Çağırıyor! Sizi de Çağırabilirler!
Emekli ve Memura İkramiye Müjdesi! Maaşın iki katı! Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi aile yardımı ne kadar?
Yüz binlerce memuru ilgilendiriyor! 30 gün süre verildi
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!

Flaş İddia: Melih Gökçek Bakan Oluyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Gökçek'e Çevre ve Şehircilik Bakanlığını verileceği iddia edildi.

Flaş İddia: Melih Gökçek Bakan Oluyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Gökçek'e Çevre ve Şehircilik Bakanlığını verileceği iddia edildi.

14 Kasım 2019 Perşembe 10:32
Flaş İddia: Melih Gökçek Bakan Oluyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir bakanlık verileceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek çok önemli bir iddia gündeme geldi.

MELİH GÖKÇEK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine yönelik bazı övgülerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları bazı iddiaları da beraberinde getirdi.

AK Parti'ye yakın bir kaynak olarak bilinen ve sosyal medyada 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya kullanıcısının yaptığı açıklamaya göre Melih Gökçek'in 'Çevre ve Şehircilik Bakanı' yapılacağı iddia edildi.

Ayrıca gündeme gelen bu iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte kabinede ciddi değişikliğe gideceğine ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

Anahtar Kelimeler:
flaş iddia melih gökçek bakan oluyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Mektupları Trump'a tekrar takdim ettim
Erdoğan: Mektupları Trump'a tekrar takdim ettim
Sırrı Sakık: HDP bütün belediyelerden çekilmelidir
Sırrı Sakık: HDP bütün belediyelerden çekilmelidir
AK Parti Siirt İl Başkanı görevinden istifa etti!
AK Parti Siirt İl Başkanı görevinden istifa etti!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim