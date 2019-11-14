Flaş İddia: Melih Gökçek Bakan Oluyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir bakanlık verileceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek çok önemli bir iddia gündeme geldi.

MELİH GÖKÇEK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine yönelik bazı övgülerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları bazı iddiaları da beraberinde getirdi.

AK Parti'ye yakın bir kaynak olarak bilinen ve sosyal medyada 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya kullanıcısının yaptığı açıklamaya göre Melih Gökçek'in 'Çevre ve Şehircilik Bakanı' yapılacağı iddia edildi.

Ayrıca gündeme gelen bu iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte kabinede ciddi değişikliğe gideceğine ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.