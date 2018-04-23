Flaş İddia: İşte CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayları

FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddia kamuoyuna duyuruldu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu belirtildi. CHP'nin adayları arasında İlhan Kesici ve Murat Karayalçın isimlerinin de olduğu ancak son değerlendirmede aday sayısının ikiye düşürüldüğü iddia edildi.

KRİTİK GÜN YARIN

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getirildi.

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İKİ İSİM ADAY OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Didem Engin de 24 Haziran erken seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı için aday olacağını duyurmuştu.

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