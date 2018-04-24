Flaş İddia: Erdoğan ile Arınç Beştepe'de Görüşme Yapacak

Son dakika haberi: Kulislerden edinilen biglilere göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bülent Arınç ile görüşeceği iddia edildi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), az önce Cumhurbaşkanı ve Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''Böyle bir görüşme herhangi bir şekilde ne MKYK'mızın ya da genel başkanımızın bizimle paylaştığı böyle bir bilgi söz konusu değil. MKYK ile böyle bir bilgi paylaşımı olmadı.''

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