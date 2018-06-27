Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Flaş Haber: Bahçeli Kritik İsmi Görevden Aldı

MHP'de son dakika gelişmesi: Edinilen son bilgilere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tepki çeken açıklamaları sonrası Sefer Aycan'ı görevinden aldı.

banner396

Flaş Haber: Bahçeli Kritik İsmi Görevden Aldı

MHP'de son dakika gelişmesi: Edinilen son bilgilere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tepki çeken açıklamaları sonrası Sefer Aycan'ı görevinden aldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:01
Flaş Haber: Bahçeli Kritik İsmi Görevden Aldı

MHP'de flaş gelişme: Kritik isim görevden alındı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Parti Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan, geçtiğimiz günlerde tepki çeken bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP mecliste kilit konumdadır ve MHP'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'I kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


CHP'de Flaş Hareketlilik: Kemal Kılıçdaroğlu Bugün..
CHP'de Flaş Hareketlilik: Kemal Kılıçdaroğlu Bugün..
TBMM'nin İlk Oturumunu O İsim Yönetecek
TBMM'nin İlk Oturumunu O İsim Yönetecek
3 Milyona Yakın Özel Sektör Çalışanı BES'li Oluyor
3 Milyona Yakın Özel Sektör Çalışanı BES'li Oluyor
CTE Personeli 2018 Tayini Sonuç Açıklama Tarihi Belli Oldu
CTE Personeli 2018 Tayini Sonuç Açıklama Tarihi Belli Oldu
63-70 KPSS ile ve KPSS'siz 139 Memur Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 28 Haziran 2018
63-70 KPSS ile ve KPSS'siz 139 Memur Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 28 Haziran 2018
1344 İcra Katibi Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor
1344 İcra Katibi Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor
Son Güncelleme: 27.06.2018 12:06
Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMhpSefer Aycan Ne DemiştiSefer AycanSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti ile İlgili Bomba İddia !
İYİ Parti ile İlgili Bomba İddia !
CHP'de Flaş Hareketlilik: Kemal Kılıçdaroğlu Bugün..
CHP'de Flaş Hareketlilik: Kemal Kılıçdaroğlu Bugün..
TBMM'nin İlk Oturumunu O İsim Yönetecek
TBMM'nin İlk Oturumunu O İsim Yönetecek

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim