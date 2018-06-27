Flaş Haber: Bahçeli Kritik İsmi Görevden Aldı

MHP'de flaş gelişme: Kritik isim görevden alındı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Parti Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan, geçtiğimiz günlerde tepki çeken bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP mecliste kilit konumdadır ve MHP'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'I kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin."

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