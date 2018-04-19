Flaş Gelişme: CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı..

Önceki gün gelen erken seçim açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandı. Bunun ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayının kim olacağı merak ediliyordu. Bu konuda ilk açıklama az önce geldi.

CHP, 24 Haziran 2018'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde izleyeceği yöntemi, Parti Meclisi toplantısı ile belirleyeceğini duyurdu.

ÖN SEÇİM ŞARTI

Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamayan CHP'de, milletvekili adaylarının belirlenmesinde uygulanan yüzde 85 ön seçim şartının uygulanması ise zor görünüyor.

Zaman darlığı nedeniyle hızlı hareket etmesi gereken partinin izleyeceği yöntem de Parti Meclisi ile belirlenecek. Meclisin gelecek hafta salı günü Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK'nin ardından toplanabileceği ön görülüyor.

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, Merkez Yönetim Kurulunda alınacak karar ve PM onayıyla milletvekili adayları merkez yoklaması yöntemiyle belirlenecek.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için de kamuoyu yoklamaları ve anketler son sürat yapılmaya devam ediyor. Yapılan bu anketlerin sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu isminin ön plana çıktığı belirtildi.

Parti yönetiminin de başka bir isim yerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olduğu biliniyor.

BÜLENT TEZCAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kulislerde dolaşan bu iddiaları defalarca dile getiren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bugün de bir televizyon programında sorulan soruya, "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur." şeklinde cevap verdi.

Yine parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı en geç 15 gün içinde netleşecek ve açıklanacak.

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