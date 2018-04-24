Flaş Gelişme: Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu..

Son dakika: Düzenlenen Erbakan Ödülleri Törenine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdiler.

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen "Erbakan Ödülleri 2018" törenine katıldı.

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde bu akşam düzenlenen ödül törenine gelen Abdullah Gül'ü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı. Karşılamanın ardından Gül ile Karamollaoğlu salona birlikte giriş yaptı.

AKŞENER'DEN ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Meral Akşener, seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacağını, Abdullah Gül için kararından vazgeçmeyeceğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı, "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak" dedi. Seçimlere doğrudan katılma hakkına sahip olmasına rağmen 100 bin imza toplayacağını da belirten İYİ Parti kurucusu , imza toplama çalışmalarının devam ettiğini de belirtti.

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