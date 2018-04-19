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Flaş Erken Seçim Açıklaması: Süreç Bugün Başladı

AK Partili Mahir Ünal'dan son dakika açıklaması az önce geldi. Parti Sözcüsü Mahir Ünal yaptığı son dakika açıklamasında erken seçime ilişkin yeni gelişmeleri aktardı. Uyum yasalarının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyleyen Ünal, sürecin başladığını duyurdu.

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Flaş Erken Seçim Açıklaması: Süreç Bugün Başladı

AK Partili Mahir Ünal'dan son dakika açıklaması az önce geldi. Parti Sözcüsü Mahir Ünal yaptığı son dakika açıklamasında erken seçime ilişkin yeni gelişmeleri aktardı. Uyum yasalarının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyleyen Ünal, sürecin başladığını duyurdu.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:21
Flaş Erken Seçim Açıklaması: Süreç Bugün Başladı

Son dakika açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi.

Mahir Ünal yaptığı açıklamada 24 Haziran'da yapılacak erken seçiem ilişkin önemlşi bilgiler paylaştı ve sürecin bugün başlayacağına yer verdi.

Mahir Ünal'ın açıklamaları şu şekilde;

Siyaseten seçim havası oluştuğunda buna bigane kalmamız düşünülemez. 65 gün sonra seçime gidiyoruz. AK Parti olarak her seçim arefesinde tekrar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı başlatırız.

SEÇİME HAZIRIZ

AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız. Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gelişeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek bir süreç oluşturuyor.

Şu anda Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları için uyum üst komisyonu çalışmaları başladı. Nihai çalışmalarımızı 19 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız demiştik. Sayın Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla bu toplantı başladı.

Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz. Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan partilerin seçmenin karşına çıkmasından yanayız.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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