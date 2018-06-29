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Flaş: Eren Erdem Gözaltına Alındı (Eren Erdem Neden Gözaltına Alındı?)

Son dakika haberi: CHP 26. dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındı.

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Flaş: Eren Erdem Gözaltına Alındı (Eren Erdem Neden Gözaltına Alındı?)

Son dakika haberi: CHP 26. dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındı.

29 Haziran 2018 Cuma 08:33
Flaş: Eren Erdem Gözaltına Alındı (Eren Erdem Neden Gözaltına Alındı?)

Son dakika haberi: Eren Erdem gözaltına alındı.

CHP İstanbul eski Milletvekili Eren Erdem, Twitter hesabı üzerinden attığı bir tweet ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını iddia etti. A Haberde yer alan bilgilere göre FETÖ sanığı CHP'li Eren Erdem, 23 Mayıs tarihli ifade verme çağrısına uymamış ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Mayıs'taki çağrıya uymaması halinde zorla getirilme kararı verileceği belirtilmişti.
23 Mayıs ve 30 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitmeyen ve ifade vermeyi reddedn, 30 Mayıs'taki çağrı kağıdında çağrıya cevapsız bırakması durumunda zorla getirme tedbirlerine başvurulacağı ifade edilen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul eski Milletvekili Eren Erdem, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını iddia etti. Erdem'in paylaşımı şu şekilde;

"An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

Eren Erdem'in 19 Eylül'de 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek', 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

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