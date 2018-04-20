Flaş: Erdoğan 'O Partiyi Sandığa Gömün' Dedi

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında önemli bilgiler paylaştı.

Selvi, köşesinde yayımladığı yazısında Cumurbaşkanı Erdoğan'ın bir partiyi sandığa gömmek için talimat verdiğini söyledi. Abdulkair Selvi o yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde,” O partinin sandığa gömülmesi lazım” diyor. Peki bu parti hangisi olabilir. İYİ Parti aklınıza gelebilir. Ama Erdoğan konuşmasından İYİ Parti’nin ismini ağzına hiç almıyor. Hangi partiyi kast ettiğini merak ettiyseniz, o isim ileriki cümlede yer alıyor. Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltısı sırasında Güneydoğu’daki seçimler üzerinde ağırlıklı analizler yapıyor. HDP’nin adını vermiyor. “Terörle bağını koparamayan parti” olarak tarif ediyor. Şöyle konuşuyor,”Güneydoğu’da hizmetlerimiz var. Kayyum politikalarımız var. Kayyumlar iyi iş çıkardılar. Ayrıca Terörle başarılı bir mücadelemiz var. Doğu ve Güneydoğu milletvekillerimizin, teşkilatların çok çalışması gerekiyor. Terörle bağını koparmayan bu partinin sandığa gömülmesi lazım”"

ERKEN SEÇİMİN NEDENLERİ

Öte yandan Abdulkadir Selvi, erken seçimin 3 nedenini şu sözlerle dile getirdi:

1-Muğlaklık ekonomiye yaramıyor. Muğlaklığa meydan vermemek ve piyasaları rahatlatmak açısından erken seçim kararını aldık.

İkinci sırada Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler geliyor.

2- Bölgede yaşanan gelişmeler belirsizliği kaldırmıyor.

Üçüncü sıraya ise sistemi koyuyor.

3- Adı konuşmuş yeni bir sistem var ama eski sistemle yönetiliyoruz. Eski sistemle yönetilmenin sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Bizim hükümetle uyumlu olmamız sayesinde ciddi bir sorun gözükmese de eski sistemin hastalıkları görülüyordu. Sistemi fiili duruma uygun hale getirmemiz gerekiyordu.

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Kaynak: Hurriyet. com.tr