Flaş: Cumhurbaşknı Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu Kritik Bir Görüşme Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik görüşme.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Küllisyesinde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Görüşmenin geçtigimiz pazartesi günü gerçekleştiği ve ikili arasında bu toplantının yaklaşık olarak üç saat sürdüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Başbakan Davutoğlu'nun görüşmede gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Suriye'deki gelişmeleri, Zeytin Dalı Harekatını ve 2019 seçimlerini etraflıca değerlendirdikleri ifade edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görüşmeyi değerlendiren kaynaklar, görüşme ile çeşitli spekülasyonların önüne geçileceğini, AK Parti'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yürek halinde yoluna devam edeceğini ifade ettiler.

CHP'li Vekil Tepki Göstermişti

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan geçtiğimiz gün TBMM'de yaptığı konuşmasında, "Bir konu beni çok rahatsız ediyor. Sn. Davutoğlu aylardır yok. Sayın Davutoğlu ile ilgili iç tüzük hükümleri uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Bence millet olarak boşuna maaş ödüyoruz gibi geliyor kendinize" ifadelerine yer verdi.

Eski Danışman Külliyeye Gidecek Demişti

12 Ağustos günü Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı ve ünlü yazar Atılgan Bayar, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmış ve Ahmet Davutoğlu'na yeni bir görev verileceğini söylenmişti. Bayar yaptığı açıklamada "Yakın bir zamanda Ahmet Davutoğlu'nun sistemin içinde, Reis'in yanında önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum" demişti.

Kpsscafe.com.tr | Ankara