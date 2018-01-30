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Flaş: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Belediye Başkanının daha İstifasını İstedi

Kulislerden edinilen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir belediye başkanının daha istifasını istedi.

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Flaş: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Belediye Başkanının daha İstifasını İstedi

Kulislerden edinilen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir belediye başkanının daha istifasını istedi.

30 Ocak 2018 Salı 08:56
Flaş: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Belediye Başkanının daha İstifasını İstedi
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İstanbul, Ankara, Niğde, Düzce ve Bursa Belediye Başkanlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir belediye başkanının daha istifasını istemeye hazırlanıyor.

Alınan son bilgilere göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘metal yorgunluk var’ açıklamasının ardından İstanbul, Niğde, Düzce, Bursa ve Ankara belediye başkanlarının istifa etmelerini istemişti. İstifalarının istenmesinin ardından bu belediyelerin başkanları istifalarını sunmuşi yerlerine yeni başkanlar seçilmişti. Alınan son bilgilere göre AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bir belediyenin daha metal yorgunluğuna yenik düştüğü nedeniyle istifasını isteyeceği gündemde.

Daha önce adı FETÖ ve çeşitli yolsuzluklarla anılan Çorum'un AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün istifasını istediği ortaya çıktı. Oda tv'de yer alan habere göre, istifanın bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti, Çorum’da 6. Olağan İl Kongresi'ni düzenlemişti. Düzenlenen kongreye katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede Muzaffer Külcü ile görüşme gerçekleştirmişti.

Metal Yorgunluğu Nedir?

Son günlerde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından sürekli olarak metal yorgunluğu kelimesini duyar olduk. Metal Yorgunluğu, sürekli olarak çalışan veya belirli bir miktar yükün sürekli uygulanması sonucu metal malzemelerin istenilen dayanım özelliğini yitirmesi, ya da sürekliliğin bozlması olarak açıklanabilir. Örnek vermek gerekirse; bir teli sürekli olarak yukarı ve aşağı bükersek, tel büküldüğü noktadan ısınır ve bir süre sonra kopar. Kopma olayı, metal yorgunluğunun geldiği son noktadır. 

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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