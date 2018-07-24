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Flaş: CHP'de Kurultay İçin Gerekli İmzalar Toplandı

Son dakika haberi: CHP'de flaş bir gelişme yaşandı. Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer yaptığı açıklamada kurultay için gerekli imzaların toplandığını söyledi.

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Flaş: CHP'de Kurultay İçin Gerekli İmzalar Toplandı

Son dakika haberi: CHP'de flaş bir gelişme yaşandı. Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer yaptığı açıklamada kurultay için gerekli imzaların toplandığını söyledi.

24 Temmuz 2018 Salı 18:30
Flaş: CHP'de Kurultay İçin Gerekli İmzalar Toplandı

Son dakika haberi: CHP olağanüstü kurultay çağrı heyetinin sözcüsü Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, yaptığı son dakika açıklamasında kurultay için gerekli imzaların toplandığını söyledi.

Gaye Usluer konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Olağanüstü Kurultay için yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır.Görmek isteyen MYK üyemiz "yarın saat 11.00'e kadar" değil istediği zaman imza belgelerini görebilir. Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz"

- CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için yeterli sayıda imza toplanmıştır. MYK üyeleri görebilir" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de yaptığı açıklamada "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz "yarın saat 11.00'e kadar" değil istediği saatte imzaları görebilir" dedi.

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