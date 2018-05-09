Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Flaş: Bir Aday Daha 100 Bin İmza Barajını Aştı

Beklenen son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Doğu Perşnçek'in de 100 bin imza için barajı aştığı belirtildi.

banner396

Flaş: Bir Aday Daha 100 Bin İmza Barajını Aştı

Beklenen son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Doğu Perşnçek'in de 100 bin imza için barajı aştığı belirtildi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:45
Flaş: Bir Aday Daha 100 Bin İmza Barajını Aştı

Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verme süreci bu akşam sona eriyor.

100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmak için başlayan süreçte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu daha önce 100 bin imza barajını geçmişti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise önceki gün 90 bini geçmişti. Bugün son gün olması hasebiyle Doğu Perinçek'in barajı geçip geçemeyeceği büyük merak konusuydu. Edinilen son dakika bilgilerine göre Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in de bugün 100 bin imza barajını aştığı duyuruldu.

İşte imzalarda son durum

Meral Akşener: 247 bin 623

Temel Karamollaoğlu: 161 bin 342

Doğu Perinçek: 109 bin 990

Vecdet Öz: 2 bin 545

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday adaylarına imza verme süresi bugün saat 20.00'de doluyor.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.05.2018 15:47
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika100 Bin ImzaDoğu PerinçekMeral AkşenerTemel Karamollaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rakamlar Açıklandı: İYİ Parti MHP'yi İkiye Katladı
Rakamlar Açıklandı: İYİ Parti MHP'yi İkiye Katladı
Flaş: Muharrem İnce'den Erdoğan Hakkında Flaş Yorum
Flaş: Muharrem İnce'den Erdoğan Hakkında Flaş Yorum
Erdoğan Üstü Kapalı Şekilde Abdullah Gül'ü Eleştirdi
Erdoğan Üstü Kapalı Şekilde Abdullah Gül'ü Eleştirdi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim