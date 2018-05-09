Flaş: Bir Aday Daha 100 Bin İmza Barajını Aştı

Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verme süreci bu akşam sona eriyor.

100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmak için başlayan süreçte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu daha önce 100 bin imza barajını geçmişti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise önceki gün 90 bini geçmişti. Bugün son gün olması hasebiyle Doğu Perinçek'in barajı geçip geçemeyeceği büyük merak konusuydu. Edinilen son dakika bilgilerine göre Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in de bugün 100 bin imza barajını aştığı duyuruldu.

İşte imzalarda son durum

Meral Akşener: 247 bin 623

Temel Karamollaoğlu: 161 bin 342

Doğu Perinçek: 109 bin 990

Vecdet Öz: 2 bin 545

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday adaylarına imza verme süresi bugün saat 20.00'de doluyor.

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