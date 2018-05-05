Flaş: Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Cumhuriyet Hal kPartisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında flaş yorum geldi.

Bir basın açıklaması yapan Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, konuşmasında CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi değerlendirdi ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

Bekir Bozdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kılıçdaroğlu kendi kriterlerini çiğnedi. Kılıçdaroğlu Türk halkından nasıl oy isteyecek merak ediyorum. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday olarak çıkma cesaretini gösteremedi. 7 defa kaybetti, 8'inciyi göze alamadı. Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak? Kaybeden ya Kemal Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce olacak. CHP, nihayetinde CHP'lilerin sabrını taşırma noktasına getirmişti. Adeta CHP'liler çıldırma noktasına gelmişti. Seçim süreci tamamlanmadan adayını açıklamış olması son derece önemli.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA