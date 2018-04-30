Flaş: Başbakan Son Kez Bakanlar Kuruluna Başkanlık Etti

Her haftanın Pazartesi günü gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı, bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı.

Çankaya Köşkü'nde Bakanların ve Başbakan'ın katılımıu ile gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 15.00'te başladı. Bakanlar Kurulu sonrası açıklamayı Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yerine Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı öğrenildi.

Binali Yıldırım Başbakan sıfatı ile olarak son kez Bakanlar Kurulu'na başkanlık etti.

bakanlar Kurulu sonrası Başbakan kürsüye geçecek ve kararları açıklayacak.

Açıklama gelir gelmez Kpsscafe olarak sizlerle paylaşacağız. Takipte Kalın..

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA