Flaş Anket: İşte AK Parti'nin Tek Başına Oy Oranı

Seçim tarihinin belli olması ile brlikte anket şirketleri harekete geçti ve Türkiye genelinde 24 Haziran erken seçimi için kamuoyunun nabzını tutmaya başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında geçen erken seçim görüşmesinden 24 Haziran erken seçim kararı çıkmasıyla beraber tüm gözler anket rakamlarına çevrildi.

Elinde son anket rakamlarını açıklayadığınu duyuran Sencar, AK Partinin tek başına oy oranı hakkında şu ,ifadeleri kullandı:

“Ocak-şubat ve mart ayına baktığımızda AK Parti’de düzenli bir artış görüyoruz. Kararsızlar dağıtılmadan ocakta rakam 41.4 görünüyordu, şubatta bu 42.9’a çıktı. Martta ise 44.5’e. Kararsızlar dağıldığında 44.5 yüzde 50’ye tekabül ediyor. Yani bugün AK Parti tek başına yüzde 50 bandında.”

Bu bilgileri Nagehan Alçı, bugün kaleme aldığı haberinde kamuoyu ile paylaştı.

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