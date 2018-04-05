Flaş: AK Partili Belediye Başkanı İhraç Edildi

AK Parti'de son dakika gelişmesi !

Edinilen son dakika bilgilerine göre AK Partili bir belediye başkanının ihraç edildiği belirtildi. AK Parti Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır konu ile ilgili İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın bugün yapılan toplantı sonrası oy birliği ile partiden ihraç edilmesinin kararlaştırıldığına yer verdi.

2001 yılında AK Parti'nin Yenice ilçesinde kurucu ilçe başkanlığı görevini üstlenen ve son iki dönemdir partisinden Belediye Başkanı olarak seçilen Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti Genel Merkezine ihraç istemi ile İl Başkanlığı başvuruda bulunmuş, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu ise Zeki Çaylı'nın geçtiğimiz hafta savunmasını almıştı.

Savunmasının alınmasının ardından konu karara bağlandı.

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