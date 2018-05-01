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Flaş: AK Parti'de Yeni Belediye Başkanları Belli Oldu-İşte O İsimler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya Twitter üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında Milletvekili adayı olabilmek için istifa eden belediye başkanlarının yerine kimlerin geleceğini duyurdu.

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Flaş: AK Parti'de Yeni Belediye Başkanları Belli Oldu-İşte O İsimler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya Twitter üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında Milletvekili adayı olabilmek için istifa eden belediye başkanlarının yerine kimlerin geleceğini duyurdu.

01 Mayıs 2018 Salı 22:52
Flaş: AK Parti'de Yeni Belediye Başkanları Belli Oldu-İşte O İsimler

Son dakika açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'dan geldi. 

Milletvekili adayı olabilmek için görevlerinden istifa eden belediye başkanlarının yerine yeni isimler gelecek. Erol Kaya yaptğı son dakika açıklamasında istifa eden belediye başkanlarının yerine kimlerin geleceğini dile getirdi. Erol Kaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Hatay/Reyhanlı Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Mehmet Çüter belirlenmiştir. Hatay' ımıza hayırlı olsun.

Samsun Bşb Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Bafra Bld. Bşk. Zihni Şahin belirlenmiştir. Samsun' muza hayırlı olsun.

Çankırı Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı Hüseyin Boz belirlenmiştir. Çankırı' mıza hayırlı olsun

Nevşehir Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Atilla Seçen belirlenmiştir. Nevşehir' imize hayırlı olsun.

Sinop/Ayancık Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Aslan Özdemir belirlenmiştir. Sinop' umuza hayırlı olsun.

Yozgat/Akdağmadeni Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile İrfan Coşkun belirlenmiştir. Yozgat' ımıza hayırlı olsun.

Antalya/Kumluca Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Yusuf Göven belirlenmiştir. Antalya' mıza hayırlı olsun.

Manisa/Soma Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Ali Tulup belirlenmiştir. Manisa' mıza hayırlı olsun.

Ordu/Fatsa Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Muharrem Aktepe belirlenmiştir. Ordu' muza hayırlı olsun.

Bilecik Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Nihat Can belirlenmiştir. Bilecik' imize hayırlı olsun."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.05.2018 09:40
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAk PartiBelediye Başkanı
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