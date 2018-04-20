Flaş Açıklama: Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı?

Erken seçim kararının ardından CHP'de sular durulmuyor. Bugün iki ayrı açıklama yapıldı ve iki isim Cumhurbaşkanlığı adayı olacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre , Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul'a gitti. Yalova Milletvekili Muharrem İnce de, önceki gün düzenlenen bu törene katılarak Kılıçdaroğlu'na taziye dileklerini iletti.

İnce'nin tören sonrasında Kılıçdaroğlu'dan randevu talep ettiği belirtilirken, kabul bugün 15.00'te gerçekleşti.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecindeki tavrı ne olacağı büyük merak konusu olan Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından şu açıklamaları yaptı:

"İnsanlarımızın yüreğine su serpmeye ihtiyacımız var. Referandumda yarattığımız dayanışma ruhuna ihtiyacımız var. Bunu birlikte başaracağız. Bu korku yağma düzeninden hep birlikte kurtulacağız. 16 yıldır TBMM'de milletvekili olarak görev yapan arkadaşınız olarak genel başkanımıza önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi ilettik. Dertleştik ve gidiyorum. CHP Genel Başkanının doğal cumhurbaşkanı olması gerektiğini iletmiştim yine ilettim.

Sayın genel başkan düşündüğü adaylarla ilgili anket çalışması yaptırdığını kaydettiler. (Aday olacak mısınız?) Ben partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm. Partimizin yetkili organları ne kadar verirse ona saygı gösteririm.''

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