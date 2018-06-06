Flaş Açıklama Geldi: "Parlamentoyu Muhalefet Alırsa Seçimler Tekrarlanabilir"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum yaptığı son dakika açıklamasında seçimlerin tekrarlanabileceğini söyledi.

ABD'li Bloomberg haber ajansına konuşan ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Uçum, 24 Haziran 2018'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Türkiye'deki seçmenin parlamentoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile işbirliğine girmeyi reddeden bir muhalefeti seçmesi durumunda Türkiye'de seçimlerin tekrarlanabileceğine yer verdi.

Uçum konu ilr ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer muhalefet parlamentoyu alır ve Erdoğan yeniden seçilirse siyasetçiler vatandaşların 'birbirlerini denetleme ve işbirliği yapmalarını' istediğini anlamalı. Eğer başaramazlarsa parlamento ya da cumhurbaşkanı yeni seçime gitme kararı alabilir" ifadelerini kullandı.

"Bunun son çare" olacağını söyleyerek açıklamasını sürdüren Uçum bu tür bir sonucun ülkeyi çıkmaza sokacağını ifade etti ve şu şekilde devam etti:

"Bu seçimler Türkiye'yi parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçirecek. Bu geçiş eğer tüm taraflar dahil olmuyorsa başarılamaz"

Uçum Erdoğan ve AKP'nin hem başkanlığı hem de parlamentoyu kazanacağını çünkü seçmenin yetkiyi aynı partiye vererek "rasyonel" karar vereceğini ifade etti.

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