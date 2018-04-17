Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Flaş Açıklama: "Erken Seçim Olursa İYİ Parti Katılamaz"

CHP'li Özel'den bir son dakika açıklaması geldi. Özel açıklamasında 26 Ağustos'ta erken seçim olması durumunda İYİ Partinin seçime katılamayacağını söyledi.

banner396

Flaş Açıklama: "Erken Seçim Olursa İYİ Parti Katılamaz"

CHP'li Özel'den bir son dakika açıklaması geldi. Özel açıklamasında 26 Ağustos'ta erken seçim olması durumunda İYİ Partinin seçime katılamayacağını söyledi.

17 Nisan 2018 Salı 15:21
Flaş Açıklama: "Erken Seçim Olursa İYİ Parti Katılamaz"

CHP'li isimden İYİ Parti ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı erken seçim açıklaması sonrası CHP olarak seçime hazır olduklarını belirten Özel, "CHP olarak ilk kararımızın arkasındayız. Devlet Bahçeli'yi buna ne zorladı, bunu bulmak lazım." ifadelerini kullandı.

26 Ağustos'ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini söyleyerek sözlerini sürdüren Özel şu ifadeleri kullandı:

"Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli 'Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz' diyor."

AKŞENER'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener erkenc seçim ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiSon DakikaAk PartiIyi Parti SeçimErken Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Erken Seçim Açıklamaları (4 Liderin Açıklamaları)
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Erken Seçim Açıklamaları (4 Liderin Açıklamaları)
Erken Seçim Teklifine Flaş Değerlendirme (Erken Seçim Olursa Ne Olur?)
Erken Seçim Teklifine Flaş Değerlendirme (Erken Seçim Olursa Ne Olur?)
Erken Seçim Çağrısına Hükümetten İlk Cevap
Erken Seçim Çağrısına Hükümetten İlk Cevap

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim