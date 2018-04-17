Flaş Açıklama: "Erken Seçim Olursa İYİ Parti Katılamaz"

CHP'li isimden İYİ Parti ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı erken seçim açıklaması sonrası CHP olarak seçime hazır olduklarını belirten Özel, "CHP olarak ilk kararımızın arkasındayız. Devlet Bahçeli'yi buna ne zorladı, bunu bulmak lazım." ifadelerini kullandı.

26 Ağustos'ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini söyleyerek sözlerini sürdüren Özel şu ifadeleri kullandı:

"Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli 'Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz' diyor."

AKŞENER'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener erkenc seçim ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur"

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