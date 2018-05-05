Flaş Açıklama: Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Turunda Kilit Parti...

Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık kaleme aldığı yazısında seçimde kilit partinin HDP olduğunu açıkladı.

Candaş Tolga Işık, "İnce, yüzde 30 ve HDP seçmeni" başlığı ile kaleme aldığı yazısında, önceki gün Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı açıklamasının ardından bir değerlendirmede bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

...Yüzde 30 CHP’nin son 10 yılda hiçbir seçimde görmediği bir oy oranı. Muharrem İnce böyle bir rakama ancak CHP seçmeni dışındaki diğer parti seçmenlerinden de oy alırsa ulaşabilir. Zira son 10 yılın seçim sonuçları bize şunu gösteriyor: Türkiye’de yüzde 30’luk bir CHP seçmeni yok. Muharrem İnce’nin performansını izleyip göreceğiz. Ne oy alır bilmem ama CHP tabanına bir hareketlilik getireceği kesin.

Geldiğimiz noktada cumhurbaşkanlığı seçimi çok ilginç bir hal aldı. Şayet Muharrem İnce partisinin seçim performansının üzerinde bir oy alırsa seçim ikinci tura kalacak. HDP dışındaki muhalefet partileri bir blok oluşturdu. Belli ki ikinci tura kim kalırsa bu ittifak o adayı destekleyecek.

Ancak tam da burada zurna zırt diyor. Çünkü ikinci turda kazananı herkesin mesafe koyduğu HDP seçmeni belirleyecek. Ahmet Türk “‘Bizi bu bloğun içinde görmek istemeyenleri niye ikinci turda destekleyelim’ diyecek. Öfkeliyim” diyor. Yazın bir kenara...

Erdoğan ilk turda işi bitirmezse ikinci turda kazananı HDP seçmeninin nasıl davranacağı belirler."

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