Flaş Açıklama: CHP'den 15 Değil 16 Vekil İYİ Parti'ye Geçti

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in konuğu oldu ve gündeme ilişkin önemli konulara değindi.

CHP'li 15 vekilin önceki gün İYİ Parti'ye geçmesine değinen Akçay şu ifadeleri kullandı:

"15 değil, 16 milletvekili geçti. Bundan aylar önce bir tanesi gönderildi. Genel sekreter yapıldı. Esir pazarında pazarlanır gibi gönderildiler. Hani ilkeli ittifak. İkinci Güneş Motel vakasıdır. Adına şer ittifakı dediğimiz ittifakın bir başka versiyonudur. Merdiven altı siyasetle uğraşmayın. Bizim için sürpriz olmadı. Aylar önce grup kurmak için abidik gubidik işlere girmeyeceğiz diyenler bu işlere girdi. Milli iradeyi siyaset pazarı kurarcasına pazarlayan bir hale girmişlerdir. Aslında CHP 24 Haziran için kendi helvasını karıyor."

5 MHP'Lİ VEKİL İYİ PARTİ'YE GEÇECEK İDDİALARI

5 MHP'li Milletvekilinin İYİ Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları değerlendiren Akçay, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"İlk defa dillendirildi. Bizim bildiğimiz, duyduğumuz bir konu. Bugün itibarı ile herhangi bir durum söz konusu değil. Bunların abidik gubidik işlerinden sonra giden olur mu, göreceğiz. Söz konusu olmayacağını düşünüyoruz."

DİĞER SEÇİM İTTİFAKLARI

Cumhur İttifakı dışındaki partilerin birlikte seçime girmesi ihtimalini değerlendirerek sözlerini sürdüren Akçay, "Kendi dertleri. Her şey ayan beyan milletin gözünün önünde ceryan ediyor. MHP, TBMM'de güçlü bir halde yerini alacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. İster teker teker, ister hepsi gelsin. Hodri meydan diyorlardı, biz de onlara hodri meydan diyoruz." dedi.

KAMPANYALAR NASIL OLACAK?

'Cumhur İttifakı'nın ortak mitingi olur mu?' sorusuna yanıt veren Akçay, şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı:

"Buna yetkili kurumlar ve Genel Başkanımız karar verecek. 16 Nisan'da nasıl kampanya yürüttüysek yine aynı şekilde, senkronize şekilde kampanya yürüteceğiz."

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