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Flaş: Abdullah Gül Adaylığını O Gün Açıklayabilir

Flaş haber: Saadet Partisi Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül arasında gerçekleşecek görüşmenin tarihi açıklandı.

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Flaş: Abdullah Gül Adaylığını O Gün Açıklayabilir

Flaş haber: Saadet Partisi Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül arasında gerçekleşecek görüşmenin tarihi açıklandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:50
Flaş: Abdullah Gül Adaylığını O Gün Açıklayabilir

Saadet Partisi Basın Müşavirliği bir son dakika açıklaması yaptı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarınki programı açıklandı.

Parti Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapacak.

Parti genel başkanı Karamollaoğlu, salı günü Meral Akşener ile gerçekleşecek görüşmesininin ardından çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşme ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık durumu netleşecek.

Kulislerde dolaşan iddialara göre Çarşamba günü Abdullah Gül'ün Çarşamba günü adaylığını açıklayacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Temel KaramollaoğluSon DakikaHaberAbdullah Gül
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