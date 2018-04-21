Flaş: 3 Parti 24 Haziran Seçimleri İçin Anlaştı

Son dakika açıklaması.. 3 parti 24 Haziran seçimleri için birleşti.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 24 Haziran tarihinde yapılacak erken seçimler için bir araya geldi.

Adalet Partisi'nin Öveçler'de bulunan Genel Merkez binasında toplantı yapan 3 isim, seçimde birlikte hareket etme yönünde karar aldı.

Partilerin, kime oy vereceklerini yakın bir zamanda açıklayacakları öğrenildi.

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