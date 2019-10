Fizik Tedavi Teknikerleri ve Fizyoterapistlere Meclis'te Kadro Talebi!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Mecliste beraberindeki fizik tedavi teknikerleriyle düzenlediği basın toplantısında, insan gücü planlaması yapılmadan üniversitelere ve meslek yüksekokullarına öğrenci alındığını savundu.



Türkiye'deki üniversite sayısının 207'ye ulaştığını, bunun yanı sıra çok sayıda vakıf üniversitesinin açıldığını belirten MHP'li Aycan, "İstanbul'da 50 üniversite var. Her apartman, her köşe başında bir fakülte, bir üniversite oldu." diye konuştu.



"Eğitimin ticari bir faaliyet alanına döndüğünü" öne süren Sefer Aycan, "Plansız, programsız açılan okullar bugün yaşadığımız sorunlara neden olmaktadır. Türkiye'de yalnızca fizik tedavi teknikerleri değil her sağlık meslek grubunda fazlalık vardır. 550 bin sağlık meslek okulu mezunu atama beklemektedir. Bu korkunç bir sayıdır. İnsan gücünün, emeğin, zamanın ve kaynakların israfıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Aycan, yalnızca sağlık mesleklerinde değil tüm mesleklerde fazlalık olduğuna, 450 bin öğretmen ve 150 bin hemşirenin atama beklediğine dikkati çekti.



Sağlık mesleklerinin bir dönem popüler olduğunu söyleyen Milletvekili Aycan, "Bir zamanlar fizik tedavi teknikeri, fizyoterapist bulmakta zorluklar çekerdik. Bu gençler çok yüksek puanlarla bu okullara girdiler fakat mezun olduklarında sayı çok arttığı için yerleştirmede sıkıntı yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı yeteri kadar kadro açmıyor. Bir diğer sorun özel sağlık sektörü. Özel sağlık kuruluşları da yeteri kadar alım yapmıyor." ifadelerini kullandı.



Fizik Tedavi Teknikerleri Platformu Başkanı Hadi İpek de isteklerinin, fizik tedavi ünitesinde çalışıp vatandaşlara uzmanlaştıkları alanda fayda sağlamak olduğunu belirtti.



Hadi İpek, bu atama döneminde en az 500 kadro talebinde bulundu.