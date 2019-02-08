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'Fiyat Etiketlerine Alınan Vergi de Yazılsın' Kanun Teklifi

Geçtiğimiz dönemlerde fiyat etiketlerinin üzerindeki olması gereken simgeler ve yazılar ile ilgili yeni bir kanun hazırlanmış ve yerli üretim olan ürünlerin üzerinde yerli üretim logosu olmalı kararı verilmişti. Fiyat etiketlerinin üzerinde fiyatla birlikte alınan vergi miktarının da yazılması için CHP'den kanun teklifi geldi.

'Fiyat Etiketlerine Alınan Vergi de Yazılsın' Kanun Teklifi

Geçtiğimiz dönemlerde fiyat etiketlerinin üzerindeki olması gereken simgeler ve yazılar ile ilgili yeni bir kanun hazırlanmış ve yerli üretim olan ürünlerin üzerinde yerli üretim logosu olmalı kararı verilmişti. Fiyat etiketlerinin üzerinde fiyatla birlikte alınan vergi miktarının da yazılması için CHP'den kanun teklifi geldi.

08 Şubat 2019 Cuma 09:40
'Fiyat Etiketlerine Alınan Vergi de Yazılsın' Kanun Teklifi

Geçtiğimiz dönemlerde fiyat etiketlerinin üzerindeki olması gereken simgeler ve yazılar ile ilgili yeni bir kanun hazırlanmış ve yerli üretim olan ürünlerin üzerinde yerli üretim logosu olmalı kararı verilmişti. Fiyat etiketlerinin üzerinde fiyatla birlikte alınan vergi miktarının da yazılması için CHP'den kanun teklifi geldi. 

CHP Mersin Milletvekili Avukat Alpay Antmen tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde fiyat etiketlerinde üründen alınan verginin de etiketlere yazılması öngörülüyor.

Kanun teklifi ile ilgili detaylar şöyle;

Son dönemde özellikle gıda ürünlerinde yaşanan zamların sonrasında ortaya çıkan tartışmalarda iktidar marketleri suçlamış, yüksek fiyatların nedeninin işletme sahipleri olduğunu iddia etmişti.

Yaşanan tartışmalarla birlikte CHP’den konuyla ilgili bir kanun teklifi geldi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Tüketicinin korunması hakkında kanunda değişiklik yapılması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi. Türkiye’de satılan ürünlerin üzerinde; o ürün üzerinden alınan toplam vergi miktarının fiyat etiketinde belirtilmesi için verilen kanun teklifinde “Aldıkları ürüne ne kadar vergi ödediğini bilmek vatandaşların en doğal ve başta gelen haklarından birisidir” ifadelerine yer verdi.

"VATANDAŞ NE KADAR VERGİ ÖDEDİĞİNİ BİLSİN"

Antmen, teklifinde, teknolojik, sanayi, gıda ve tekstil ürünleri başta olmak üzere; sık sık zamların yaşandığı Türkiye’de tüketicilerin satın aldıkları ürüne ne kadar vergi ödemek zorunda kaldıklarını görmelerinin tüketici hakkının evrensel bir gereği olduğunu vurgulayarak  “Satın alınan ürünün üzerinde nasıl fiyatı olmak zorunda ise, o fiyatın ne kadarının KDV, ÖTV başta olmak üzere vergilerden oluştuğunu belirtmek; hem üreticinin hem tüketicinin hem de aracıların bilinmesi, kimlerin ne kadar ödediğinin kimlerin ne kadar kazandığının ve devletin ne kadar vergi tahsil ettiğinin vatandaşların bilmesi açısından gereklidir” dedi.

"2019 BÜTÇESİNİN YÜZDE 90'I VERGİLERDEN OLUŞUYOR"

Kanun teklifinde 2019 Türkiye bütçesinin yüzde doksanına yakınının direk ve dolaylı vergilerden oluşmakta olduğu, vatandaşlardan toplandığı hatırlatılarak “Kamu ve idari birimlerce harcanan bu paraların nasıl ve ne kadarının hangi üründen alınan paralarca toplandığının yurttaşlarca bilinmesi demokrasinin, tüketici haklarının ve vatandaşlara hesap verme kültürünün bir gereğidir.” ifadeleri kullanıldı.

"TEKLİF YASALAŞIRSA ETİKETLERDE VERGİ DE YAZACAK"

Satın alınan ürünlerden ne kadar vergi alındığının şeffaf ve anlaşılır bir şekilde vatandaşlara açıklanmasının devletin yükümlülüğü olduğu ifade edilen kanun teklifi yasalaşırsa marketler ve mağazalar başta olmak üzere bütün fiyat etiketlerinde o ürün nedeniyle alınan vergi oranı ve miktarı yazılacak. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.02.2019 12:48
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fiyat etiketlerine alınan vergi yazılsın kanun teklifi
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