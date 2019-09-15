Fikret Şahin:Toki, öğrenci yurdu yapımına öncelik versin!

CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret ŞAHİN, Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin öğrenci yurtlarının inşasına öncelik vermesine yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

KALACAK YER BULMA ENDİŞESİ BİTMİYOR!

Anadolu’nun birçok bölgesinden çocuklarını eğitim için şehir dışına göndermek zorunda kalan ve maddi imkânları yetersiz olan ailelerin, devlet yurtlarındaki kontenjan azlığı nedeniyle çocuklarını devlet denetimindeki yurtlara yerleştiremediğinin altını çizen Balıkesir Milletvekili ŞAHİN; ‘’Şehir dışında öğrenim görecek olan öğrencilerimizin ailelerinde her yıl ‘’kalacak yer bulma’’ endişesi devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) ne yazık ki bu talebe sessiz kalıyor. Her yıl kontenjanlar artırılıyor, yurt sayısı fazlalaşıyor dense de bu sorun kalıcı bir şekilde çözüme bir türlü kavuşturulamıyor. ’’ dedi.

ÖĞRENCİLER YENİ TÜREYEN TARİKATLARIN KISKACINDA

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret ŞAHİN vermiş olduğu kanun teklifinin gerekçesinde KYK yurtlarındaki sayının az olması ve kontenjanların yetersizliğine değinerek; barınma ihtiyacı olan öğrenci ailelerinin çocuklarını alternatif olarak görülen cemaat/tarikat yurt ve evlerine teslim etmek zorunda olduklarını kaydederek; ‘’Bu yol ile çocuklarımız ve aileleri kötü niyetli gruplar, dini cemaat ve tarikatların kıskacına hapsolmaktadırlar. Söz konusu yurt ve evler, bu cemaat ve grupların örgütlenme alanlarını oluşturmaktadır. Bu yönüyle tek bir evladımızın dahi bu kötü niyetli grupların eline düşmesi devletimizin bekasını uzun vadede tehlikeye sokmaktadır.’’ ifadelerini kullandı.

Milletvekili ŞAHİN, 17.09.2018 tarihli Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem KASAPOĞLU’na sorduğu soru önergesine 2018-2019 öğretim yılı içerisinde öğrencilere sunulan yurt imkânlarını sormuş; cevap olarak başvuran 403.276 öğrenciden 304.444 yerleştirme yapıldığını cevabını almıştı. Konu ile alakalı olarak Milletvekili ŞAHİN; ‘’ Görüldüğü üzere yüz bine yakın öğrencimiz barınma haklarından yoksun bırakılmış. Bu öğrencilerimizin akıbetlerini ise bilmiyoruz. Nerede kaldılar, kiminle kaldılar belirsiz. Büyük ihtimal ile cemaat ve tarikatların sunduğu cazip fırsatlara kapıldılar!’’ sözlerini kullandı.

YENİ 15 TEMMUZLAR YAŞAMAK İSTİYORLARSA BUYURSUNLAR DEVAM ETSİNLER!

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin arkasında iktidar partisi tarafından sürekli büyütülmüş fetö cemaatinin olduğunu vurgulayan CHP’li ŞAHİN; ‘’ gençlerimizin devlet ideolojisi ve Anayasal çerçeveden dışarı çıkarılmasına olanak sağlayan fetö gibi örgütlerin elinden kurtarılması için devlet denetiminde olan yurtların sayısı ve kapasitesi artırılmalıdır. Cemaat ve tarikatlar, devletin alternatifi olmaktan çıkarılmalıdır. Bu sorun çözülmedikçe fetö cemaati yerine yeni cemaatler türeyecek, gençlerimiz ve dolasıyla geleceğimiz tehdit altında olmaya devam edecektir. Eğer yeni 15 Temmuzlar yaşamak istiyorlarsa da buyursunlar devam etsinler.’’ dedi.

TOKİ, ÖĞRENCİ YURDU YAPIMINA ÖNCELİK VERSİN!

TBMM’ye sunmuş olduğu kanun teklifinde Balıkesir Milletvekili Fikret ŞAHİN, ülkemizin bekası ve gelecek nesillerin ülkelerine bağlılığı açısından Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin önceliğini lüks konut yapmaktan ziyade öğrencilerin yurt ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet vermesinin olmasını gerektiğini vurgularken; ‘’Verdiğimiz bu kanun teklifi ile önceliği, öğrencilerimizin yurt ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmet verecek olan TOKİ, ülkemizde yıllardır ciddi sorunlara neden olan öğrencilerin barınma problemini de ortadan kaldıracak ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi devletimize düşman eden cemaat yurtlarının elinden kurtaracaktır. Acilen ve kalıcı olarak yurt ve barınma sorunu çözülmelidir.’’ ifadelerini kullandı.

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