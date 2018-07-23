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FETÖ’den ihraç edilen şehit babası görevine iade edildi

OHAL nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamının 2016 yılında çıkardığığ Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet Koç, OHAL komisyonun aldığı karar ile görevine iade edildi.. "Adalet geç de olsa tecelli etti" diyen Koç ailesi ise "İtibarımız geri verildi. FETÖ'cü damgasından kurtulduğumuz için mutluyuz" dediler.

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FETÖ’den ihraç edilen şehit babası görevine iade edildi

OHAL nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamının 2016 yılında çıkardığığ Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet Koç, OHAL komisyonun aldığı karar ile görevine iade edildi.. "Adalet geç de olsa tecelli etti" diyen Koç ailesi ise "İtibarımız geri verildi. FETÖ'cü damgasından kurtulduğumuz için mutluyuz" dediler.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:44
FETÖ’den ihraç edilen şehit babası görevine iade edildi

OHAL nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamının 2016 yılında çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet Koç, OHAL komisyonun aldığı karar ile görevine iade edildi.. "Adalet geç de olsa tecelli etti" diyen Koç ailesi ise "İtibarımız geri verildi. FETÖ'cü damgasından kurtulduğumuz için mutluyuz" dediler.

Afrin Operasyonundayken 1 Mart'ta 1083 rakımlı Keltepe’de isimli mevkide çıkan çatışma sonucu şehadet şerbetini içip şehit olan 8 kahraman askerimizden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un Konya’da yaşayan babası Ahmet Koç oğlu Afrin'de şehit olmadan 4 ay önce  KHK ile ihraç edilmişti.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nde görev yaparken işten atılan ve görevine iade edilmeyen Koç’un komşularının da bu ihraç sonrasında aileye karşı “FETÖ’cüler…” diye mesafe koyduğu şehit ailesinin zor günler geçirdiği medyaya yansımıştı. Oğlu Abdullah Taha Koç’un tabutunu iki eliyle omuzladığı görüntü ile hafızalara kazınan şehit babası Ahmet Koç’a iade-i itibar yapıldı.

22 Kasım 2016 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinden ihraç edilen Koç’un OHAL komisyonu kararı ile görevine iade edildiği öğrenildi. Ahmet Koç’un yakınları ise Ajanslara “Adalet geç de olsa tecelli etti. İtibarımız geri verildi. FETÖ’cü damgasından kurtulduğumuz için mutluyuz” dediler.

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 23.07.2018 09:55
Anahtar Kelimeler:
Iade-i ItibarFETÖ İHRAÇ
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