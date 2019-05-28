FETÖ Yalnızca KPSS Değil ÖSYM'nin Tüm Sınavların Hile Yapmış

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu İYİ Partili İsmail Koncuk ve Arkadaşları tarafından meclise sunulan Çalınan KPSS Soruları önergesi ile ilgili söz alarak konunun detaylarını paylaştı. İşte detaylar...

Katırcıoğlu'nun konuşması şöyle;

İYİ PARTİ'nin KPSS sınavıyla ilgili olarak vermiş olduğu bu önerge esasında daha geniş bir çerçeveden ele alınması gereken bir önerge gibi geliyor bana. Çünkü anladığımız kadarıyla bu cemaat mekanizması sadece KPSS değil...

KPSS sınavı Fetullah Gülen hareketinin kamuya girebilmesi için kullandığı araçlardan sadece bir tanesi benim anladığım kadarıyla. Benim saydığıma göre çoğu zaman ÖSYM'nin yaptığı aşağı yukarı 14 tane sınavda kendi üyelerinin devlete ve kurumlara girmesini sağlamaya çalışmıştır.

Şimdi arkadaşlar, 15 Temmuz gecesi bir darbe oldu, evet, oldu ama bu darbeyi sizler FETÖ terör örgütünün yaptığı bir darbe olarak ifade ettiniz. Eyvallah ama arkadaşlar, siz iktidardasınız ve FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili hiçbir şey söylemiyorsunuz. Şimdi, dolayısıyla da bu önerge o bakımdan çok anlamlı çünkü siyasi ayağı çıkarılmamış olan, ortaya konulmamış olan bir teşkilatın sağlıklı bir şekilde tartışılması mümkün değildir. Dolayısıyla sizler kendi kendinize şu soruyu sorun: Siyasi iktidar olarak niçin bu konuda bir önerge getirmediniz?

Dolayısıyla da arkadaşlar, şunu söyleyeyim size: Burada birtakım kelimeleri tekrarlayarak bir konuyu tartışmamız mümkün değil; bir. İkincisi: Bugüne kadarki yaklaşımınız -yürütmenin ve sizlerin, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri olarak- bence gerçekten bu meseleyi araştırma niyetinde olduğunuzu bana söylemiyor. Çünkü eğer gerçekten araştırma niyetinde olsaydınız en azından bu konuda bir öz eleştiri yapardınız. Yani Sayın Cumhurbaşkanının "Aldatıldım." demesinin ötesinde herhangi bir öz eleştirisi oldu mu? FETÖ terör örgütü diyorsunuz, peki, bu örgüt nasıl girdi bu işin içine? Türkiye'nin, devletin çeşitli kurumlarına nasıl girdi? Dolayısıyla da bunlar öyle lafügüzafla geçiştirilecek konular değiller. Kusura bakmayın ama sizi biraz daha ciddiyete davet ediyorum, bu mesele önemlidir.

Meclis araştırma komisyonu kuruldu ama bence vicdanları rahatlatan bir sonuç üretmedi. Bugün itibarıyla mahkemeler olmakta ama mahkemelerden de doğru dürüst bir şey öğrenemiyoruz.

Şimdi, İYİ PARTİ'nin getirdiği önergede altı çizildiği gibi, ÖSYM'nin Başkanı, Emniyete verdiği ifadesinde, gerçekten de üzerinde düşünmemiz gereken ve yeniden bir araştırma önergesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bazı açıklamalarda bulundu yani siyasi ayağın belki ilgili olabileceği bazı açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla da eğer gerçekten sizler "FETÖ teşkilatıyla bir ilişkimiz yoktu." diyorsanız o zaman buyurun, hodri meydan! Bu meseleyi araştıralım, görelim ne olduğunu.

Arkadaşlar, bu meseleyi, kusura bakmayın ama ben sizin tartışma tarzınızdan giderek gerçekten anlayabileceğimizi ve değerlendirebileceğimizi sanmıyorum. Bu sizinkisi bir anlamda bir algı operasyonu yaratmak amacında ve yaratmaya da devam ediyorsunuz diye düşünüyorum.