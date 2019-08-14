FETÖ'cü Akın İpek'in otelinde kalan AK Partililerin listesi ortaya çıktı

Koza-İpek Holding yöneticilerine açılan dava dosyasından yine tartışılacak bilgiler gün yüzüne çıktı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Holdingin eski sahipleri Akın İpek, Cafer Tekin İpek ve Melek İpek’in özel misafiri olarak Marmaris’teki Angel’s Peninsula Otel’de konaklayan protokol misafirlerinin isimleri dava dosyasında yer aldı.Buna göre, o dönem hükümette yer alan Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Ali Babacan, Fatma Şahin, Nihat Ergün, Mehdi Eker, Mehmet Şimşek, Efkan Ala, Suat Kılıç bu otelde özel misafir olarak konaklamış. Savcılık, soruşturma sürecinde, listede adı geçen kişiler hakkında FETÖ üyeliği nedeniyle işlem yapılıp yapılmadığının araştırılmasını istedi. İki Mali Şube görevlisi, yaptığı inceleme sonucunda “ismi geçen kişiler hakkında FETÖ üyeliği nedeniyle işlem yapılıp yapılmadığı tespit edilemedi” şeklinde tutanak tuttu.

Firari Akın İpek’in de aralarında bulunduğu 20 kişinin FETÖ üyeliğinden yargılandığı Koza-İpek davasının eklerinden “AKP-Cemaat” ilişkilerine dair yeni belgeler ortaya çıktı. Marmaris’teki Angels Peninsula Oteli’nin eski genel müdürü Hasan Burak Sertcan’ın telefon irtibatı kurduğu bakanlıklar ile Koza İpek Holding’in özel jetine binen AKP’lilere dün yer veren Cumhuriyet, bugün de el konulmadan önce Koza İpek Holding’e ait olan Angels Peninsula Oteli’nin özel misafirlerine mercek tuttu. Davanın ekleri arasına giren belgeye göre, 5 yıldızlı otelin “protokol misafirleri” arasında şu isimler dikkat çekti: Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Efkan Ala, Faruk Çelik, Nihat Ergün, Fatma Şahin, Mehdi Eker, Suat Kılıç, Hüseyin Çelik.

Akın İpek ve Cafer İpek Tekin’in avukatı tarafından mahkemeye sunulan savunma dilekçesinde, bu özel misafirler doğrulandı. Koza İpek Grubu’na bağlı Angels Peninsula isimli otelde muhasebe bölümünde çalışan G.Ç’nin 24 Kasım 2015 tarihinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde polislere ifade verdiği anımsatılan dilekçede, bu kişinin ifadesinde otele gelen Zekeriya Öz ve Hakan Şükür’ün ücretlerinin holding tarafından karşılandığını aktardığı kaydedildi.

Dilekçedeki sorular

Bu ifade alındığında Savcılık veya polis tarafından neden otelde aynı şekilde kalan diğer protokol misafirlerinin isimleri sorulmamıştır? Ya da bu isimler öğrenilmiş ama ifade metnine mi alınmamıştır” denilen dilekçede, “mahkemeye fikir vermesi için o dönemde benzer durumda olan protokol misafirlerinden bir kısmının” şunlar olduğu aktarıldı:

Ahmet Davutoğlu- Dışişleri Bakanı ve sonrasında Başbakan

Bülent Arınç - Başbakan Yardımcısı

Ali Babacan - Başbakan Yardımcısı

Mehmet Şimşek- Maliye Bakanı ve sonrasında Başbakan Yardımcısı

Efkan Ala - İçişleri Bakanı

Faruk Çelik - Bakan

Nihat Ergün - Bakan

Fatma Şahin - Bakan

Mehdi Eker - Bakan

Suat Kılıç - Bakan

Hüseyin Çelik - Bakan

Dilekçede, “Bu tesise protokol olarak kabul edilen birçok misafir gelip konaklamış ve bunların bir kısmı konaklama ücretini ödeyip gittiği halde bir kısmı da konaklamış ancak herhangi bir ücret ödemeden ayrılmıştır. Ödeme yapılmayan müşterilerin maliyetleri de otelin şirketine kalması adil olmayacağından üstteki şirketler olarak başta Koza İpek Holding AŞ. tarafından üstlenilmek zorunda kalınmıştır. Bunların haricinde Cumuhurbaşkanı ve Başbakan’ın aile fertleri, danışmanları, bakanlıkların müsteşarları, kurum ve kuruluşların başkan ve genel müdürleri gibi yüzlerce kişi protokolden misafir edilmiştir. Neden ifadede bunların isimleri yoktur? Yoksa bu isimler çıkartılmış mıdır” denildi.

Savcılık: FETÖ’den işlem yapıldı mı?

Koza İpek davası sürecinde savcılık, Akın İpek, Cafer Tekin İpek ve Melik İpek’in özel misafirleri olarak ATP İnşaat AŞ.’ye ait otelde konaklayan kişilerin listesinin incelenmesi, ismi geçen kişiler hakkında FETÖ üyeliği nedeniyle işlem yapılıp yapılmadığının araştırılmasını istedi. Ankara Emniyeti’nde görevli iki mali şube görevlisi, yaptığı inceleme sonucunda tutanak tuttu. Tutanakta, “EK-B-84 nolu tutanak ile ekinde bulunan CD içerisindeki şüpheli Ahmet Akın İpek, Cafer Tekin İpek ve Melek İpek’in özel misafirleri olarak ATP İnşaat AŞ.’ye ait otelde konaklan kişilerin listesinin incelenmesi sonrasında ismi geçen kişiler hakkında FETÖ üyeliği nedeniyle işlem yapılıp yapılmadığı tespit edilememiş olup iş bu tutanak tarafımızından tanzim edilerek altı birlikte imzalanmaştır” denildi.

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Cumhuriyet