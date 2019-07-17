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''FETÖ, AK Parti’ye tam 50 kişilik milletvekili listesi verdi''

FETÖ'nün "siyasi ayağının ortaya çıkarılamadığı"na dair tartışmalar sürerken TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Özdağ, FETÖ'nün AK Parti'ye 50 kişilik milletvekili listesi verdiğini, Erdoğan'ın sadece 34 kişiyi listeye aldığını söyledi.

''FETÖ, AK Parti’ye tam 50 kişilik milletvekili listesi verdi''

FETÖ'nün "siyasi ayağının ortaya çıkarılamadığı"na dair tartışmalar sürerken TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Özdağ, FETÖ'nün AK Parti'ye 50 kişilik milletvekili listesi verdiğini, Erdoğan'ın sadece 34 kişiyi listeye aldığını söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:37
''FETÖ, AK Parti’ye tam 50 kişilik milletvekili listesi verdi''

AK Parti Manisa eski Milletvekili ve TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, 15 Temmuz'un yıl dönümünde SÖZCÜ'ye önemli açıklamalar yaptı. Özdağ “FETÖ, 2011 yılında AK Parti'ye 50 kişilik liste verdi. Tayyip Erdoğan kırmızı kart gösterdi, sadece 3 kişiyi milletvekili listesine aldı'' dedi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"ÖZGÜN ÇALIŞABİLİRDİK"

Biz TBMM Komisyonu'nda daha özgün ve özgür çalışabilirdik. Muhalefet meseleye ‘Darbe öncesi' diye baktı, bizler de ‘17-25 Aralık sonrası' diye baktık. Bütüncül pencereden bakamadık. 1973-2016 yıllarını birlikte incelememiz lazımdı. Parti endişesi, millet endişesinin önüne çıkıyordu, bu doğru değildi.

"50 KİŞİLİK LİSTE İDDİASI"

Bir partiyi, siyaset kurumunu FETÖ'cü diye itham etmek doğru değil. Bu örgüt önemli gördüğü her kurumda olmak için çalışmış, ele geçiremediği kurumu da manipüle etmeye çalışmış. Her partide adamları var, az veya çok. 2011'de AK Parti'ye 50 kişilik liste verdiler. Recep Tayyip Erdoğan kırmızı kart gösterdi, sadece 3 kişiyi listeye aldı.

ÖCALAN'IN TALİMATI

İmralı tutanaklarında HDP'li vekillerin sorusu var. Öcalan'a “Biz de Gülen'le görüşelim mi?” diye soruyorlar. PKK'nın başı da “O bir sulh adamıdır, görüşün, Ortadoğu tasavvurumuz örtüşüyor” diyor. Ben bunu Gülten Kışanak'a (HDP Diyarbakır eski Milletvekili) sordum “Devlet sırrı, konuşmayacağız” cevabını verdi.

"DAMATLAR FETÖ'CÜ"

FETÖ'nün siyasetçi ayağı var, siyaset ayağı yok. “Şu parti bunların ayağı” demek doğru değil. Siyaset, sermaye, medya ayağına girmişler. Kritik yerlere adamlarını yerleştirmişler. Damatlar FETÖ'cü çıkıyor, gelinlerden de kaç tanesi FETÖ'cü buna da bakmak lazım. Bu yapı çok tehlikeli. Yargı, teröre karışanlar ile Allah diyenleri ayırt etmeli. Bu hızlı yapılırsa, darbeyle hesaplaşmak daha kolay olacak.

"DEVLET MİLLETİNDİR"

Bir kişinin veya partinin devleti, cemaatin devleti, mezhebin devleti olamaz. Devlet milletindir. Cumhuriyeti demokrasiyle, hukuku adaletle buluşturamazsak problemlerimiz devam eder. Modern dünyadan uzaklaşıp kapalı bir topluma döneriz. 5 bin yıllık Türk tarihi var. Her darbeye karşı çıkmalıyız, potansiyeli olan her yapı ciddi takip edilmeli.
 

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Sözcü

Anahtar Kelimeler:
fetö ak parti ye tam kişilik milletvekili listesi verdi
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