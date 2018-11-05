Fatih Projesinde Skandal: 2.800 TL ye İnternet mi olur?

CHP İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin'in, Fatih Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Telekom arasında yapılan protokol gereği, Akıllı Tahtaların kullanıldığı okullarda aylık İnternet fatura bedelinin 2.800 TL civarında olduğunu belirterek; Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a "Bu bir soygun değilse, nedir?" diyerek yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

2.800 TL ye internet mi olur? Bu bir soygun değilse, nedir?

“Oger kazandı, Milli Eğitim ve Türk Telekom kaybetti”

Akıllı tahtaların kullanıldığı okulların aylık ortalama İnternet faturasının, 2.800 TL civarında olduğunu söyleyen Tekin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, “bu soygun değilse nedir?” Diye sordu. Tekin açıklamasında; “Eylül- 2018’de akıllı tahta kullanan bir okulun internet ücreti 1.300 TL iken, Kasım-2018’de, 2.800 TL’ye çıkmıştır. Böylece, FATİH Projesini uygulayan bir okulun yıllık fatura tutarı 33.600 TL’ye ulaşmıştır. Projenin ülkemizdeki 62 bin civarı okulda uygulanması durumunda ise, MEB’in bir yıllık İnternet gideri 2 milyar lirayı fazlasıyla aşmış olacaktır.” dedi

CHP'li Tekin, “Fatih Projesi’nin bir yıllık internet maliyetinin 2 milyar TL’yi geçtiğini” belirterek “ülkemizde çok sayıda okul ve sınıfın kapısı, penceresi dahi yokken, birçok yerde öğrenciler birleştirilmiş sınıflarda eğitim görürken fiyasko ile sonuçlanmış bir projenin internet bedeli adı altında dönemin ‘Oger’in Telekom’una’ bu milletin paraları hibe edilmiştir “dedi

Tekin, “AKP’nin ’Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’ olarak lanse ettiği (FATİH) Projesini, aradan geçen yıllar ve harcanan milyarlarca liranın ardından rafa kaldırmak zorunda kalmıştır” dedi. “Milli Eğitim Bakanlığı, 2010’da başlatılan proje kapsamında harcanan milyarlarca lira, yüzlerce ihale ve doğrudan alımın ardından projeyi iletişim operatörlerinin inisiyatifine bırakmıştır” dedi.

FATİH Projesi'nin Kamu İhale Kanunu’ndan muaf tutulduğunu da belirten Tekin, “ Yıllarca sürmesi beklenen büyük bir projeyle ilgili mal ve hizmet alımlarında, Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen esaslara uyulmaması, çeşitli soru işaretlerine yol açmaktadır.” Diyerek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlamasını isteğiyle şu soruları yöneltti.

Bir okulun; internet kullanım bedeli için (2018- Eylül) ayında ortalama 1.300 TL ödenirken, (2018 Kasım) ayında bu ücret 2.800 TL ye nasıl çıkmıştır? Akıllı tahtalar yokken bile aynı hizmeti 70 TL ödeyerek TTNET üzerinden sınırsız olarak kullanabilen okullar, şimdi 2.800 TL gibi fahiş bir ücreti neden ödemek zorunda kalıyor? Sizce, bu soygun değil midir? Fatih Projesi’nin başladığı tarihten günümüze kadar, Bakanlık bütçesinden, “Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri” kalemi için ayrılan ödenek miktarı ne kadardır? Türk Telekom ve Bakanlığınız arasında yapılanan protokolde; internet kullanım bedellerinde yapılacak artışlar nasıl belirlenmektedir? Milli Eğitim Bakanlığı okullarda; FATİH Projesi İş Birliği Protokolünde yer alan ücretlendirmelerde, okulun büyüklüğü, öğrenci ve öğretmen sayısı gibi etkenlere bağlı olarak internet kullanım bedelinin 2.800 TL’den başlayıp 183.000 TL arasında faturalandırıldığı doğru mudur? Bugüne kadar İnternet ücretini ödeyemediği için haklarında icra takibi başlatılan ve haciz işlemine maruz kalan okul bulunmakta mıdır? Varsa sayısı kaçtır? Akıllı Tahta kurulumu yapılmayan ve ağ altyapısı hazır olmayan okullara da VPN hizmeti götürüldüğü iddiası doğru mudur? Türk Telekom ile yeniden bir fiyat düzeltme yoluna giderek fiyatları sınırlandırmayı düşünüyor musunuz? Bakanlığın, okullarda internet bağlantılarına filtre uyguladığı da biliniyor. Bu filtreden dolayı Bakanlığın siteleri dışında pek bir siteye erişmekte mümkün değil. Hal böyleyken bu denli yüksek internet hizmet bedeli ödenmesini etik buluyor musunuz? İnternet erişimi için bu denli yüksek ödeme yapılması bile sistemin sonlandırılması için yeterli bir sebep değil midir? Fatih Projesi’nde bakanlık olarak ısrarcı olmaya devam edecek misiniz?

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