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Fatih Portakal O Konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek Çıktı: "İktidar Kalmalı"

FOX tv ekranlarının sevilen sunucusu Fatih Portakal, yaptığı son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o konuda destek verdi.

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Fatih Portakal O Konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek Çıktı: "İktidar Kalmalı"

FOX tv ekranlarının sevilen sunucusu Fatih Portakal, yaptığı son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o konuda destek verdi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:57
Fatih Portakal O Konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek Çıktı: "İktidar Kalmalı"

Fatih Portakal'dan şaşırtan bir çıkış geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda söylediği sözleri hatırlatan Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Erdoğan'ın "Depremin yıkıcı etkilerine karşı hazırlık yapmış olacağız aksi takdirde bu süreçten zararlı çıkmamız kaçınılmaz hale gelecek" bu sözlerine yanıt verdi.

Fatih Portakal, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı 3 Kasım 2019'a kadar gidebilirdim diyor, haklı gidebilirdi ama gidemezdi. Söylediği cümle gidemeyeceğini gösteriyor. Siz ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i neden azarladınız, neden hedef gösterdiniz. Demekki kötü olduğunu siz de biliyormuşsunuz. Mehmet Şimşek yine uyarıyor, seçimden sonra reformlar var, acı reçete var. Belki sizi şaşırtacağım ama bu iktidar kalmalı. Nasıl ekonomiden sosyal yaşantısına kadar bozdularsa bu iktidar kalmalı, Erdoğan liderliğinde sorunları çözmeli" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal sözlerine şu şekilde devam etti:

"İktidar eğer değişirse yeni gelecek olan bir enkaz alacak, belli. Erdoğan 'deprem' ifadesini kullanıyor. O zaman enkazı siz yarattıysanız, siz çözün beyler. Seçimden sonra zor günler bizi bekliyor."

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Son Güncelleme: 21.04.2018 10:52
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Fatih PortakalDepremHaberCumhurbaşkanı ErdoğanSon Dakika
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