Fatih Portakal'dan Flaş İnce ve Kılıçdaroğlu Açıklaması: Öyle Sözler Söyledi ki..

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yaptığı son dakika açıklamasında muhalefeti sert eleştirdi.

Sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Portakali CHP'nin kurultay süreciyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Portakal'ın yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Ana muhalefetin durumu: Bir tarafta koltuğa malıymış gibi tutkuyla bağlı olup delegeye topu atan bir lider, diğer tarafta bir daha karşısına rakip olarak çıkmam diyen partili.

İMZALAR TAMAM

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bugün gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada 'Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır.Görmek isteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir. ' demişti.

Tüzün sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir."